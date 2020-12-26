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15:10 (мск), источник: ТАСС

Число желающих навсегда остаться на удаленке с апреля увеличилось вдвое

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Трудиться удаленно и после окончания пандемии хотели бы 41% перешедших на такую форму работы россиян, при этом среди женщин эта позиция более популярна: 46% против 36% среди мужчин.

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Источник: РИА "Новости"

В то же время в апреле о желании полностью перейти на дистанционку заявляли лишь 19%, следует из результатов опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob, имеющихся в распоряжении ТАСС.

Исследование проводилось с 10 по 23 декабря среди 1 тыс. менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб предприятий по всей России, а также 1 600 работающих удаленно сотрудников компаний.

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По данным исследования, работать из дома начинает все больше сотрудников российских компаний. Если в октябре удаленную работу практиковали 37% работодателей, то в декабре их стало уже 51% — это лишь немногим меньше, чем в мае, когда удаленные работники были в 59% организаций.

Чаще всего дистанционные сотрудники трудятся в сфере информационных технологий (32%), продаж (31%), бухгалтерии (30%) и управления персоналом (25%).

Весь офисный персонал перевели на удаленку 15%, специалистов по маркетингу — 11% опрошенных фирм, инженерно-технические кадры, а также ответственных за закупки — 10% и 7% соответственно. О дистанционной работе административного персонала и специалистов по логистике сообщили по 5% работодателей, а о том, что на удаленку отправлены работники из сфер юриспруденции, экономики, страхования и аналитики — по 3%.

Более трети (36%) «удаленщиков» считает, что дома им удается работать лучше, чем в офисе.

Такую оценку своему труду чаще дают мужчины — 38% против 33% среди женщин.

Столько же респондентов заявили, что трудятся одинаково эффективно и дома, и в офисе. Такого мнения чаще придерживаются женщины (41% против 31% среди мужчин).

17% дистанционных работников признались, что дистанционно работают хуже — им мешают домочадцы или домашние заботы.

Почти половина трудящихся из дома (47%) рассказала, что рабочая нагрузка осталась на прежнем уровне, у каждого четвертого (24%) — возросла, и лишь у 19% — снизилась. В апреле же дистанционные работники почти вдвое чаще сообщали о том, что работы стало меньше (36%).

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