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09:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художница создала миниатюрные дома с посудой (фото)

Даже самые маленькие предметы выглядят очень реалистично.

Художница Нин Цзин из китайского города Чэнду уже несколько лет создает точные миниатюрные копии улиц и домов китайского пригорода 40-летней давности.

Внутри дома обставлены мебелью и передают характерные интерьеры прошлого. Но самой впечатляющей частью работы Цзин является мини-еда. Художница наполняет кухни своих домов крошечными бутылочками, мисками, кастрюлями и сковородками, в которых готовятся традиционные китайские блюда и праздничные деликатесы.

Свой уютный мини-мир Цзин создает из дерева, металла, картона, пластилина, глины и других материалов.

Екатерина Гура

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