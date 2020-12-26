09:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художница создала миниатюрные дома с посудой (фото)
Даже самые маленькие предметы выглядят очень реалистично.
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Художница Нин Цзин из китайского города Чэнду уже несколько лет создает точные миниатюрные копии улиц и домов китайского пригорода 40-летней давности.
Внутри дома обставлены мебелью и передают характерные интерьеры прошлого. Но самой впечатляющей частью работы Цзин является
Свой уютный
Екатерина Гура