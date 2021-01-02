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00:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 2 января

Первая фотография Луны, «исчезновение» Голландии и другие памятные события этого дня.

День научной фантастики

2 января поклонники научной фантастики отмечают неофициальный праздник этого жанра литературы, кино и других видов искусства. Дату выбрали не случайно — 2 января родился один из самых выдающихся фантастов ХХ века Айзек Азимов.

Научная фантастика начала зарождаться в ХIХ веке, когда промышленная революция открыла людям невиданные перспективы. Основы жанра заложили писатели Жюль Верн и Герберт Уэллс. Классиками русской научной фантастики стали Александр Беляев, Иван Ефремов, братья Стругацкие, Кир Булычев и другие.

Вышла в свет газета «Ведомости»

2 января 1703 года начала выходить первая русская печатная газета «Ведомости» — ежедневная общественно-политическая газета Санкт-Петербурга. Это старейшая регулярная российская газета. Она была единственной до начала печатания «Московских ведомостей» в 1756 году.

Газета начала выходить в годы Северной войны и регулярно сообщала военные сводки с фронта. Позже «Ведомости» передали Академии наук, в середине XVIII века главой издания стал Михаил Ломоносов. С середины ХІХ века газета печаталась каждый день и превратилась в серьезное общественно-политическое издание. В советский период его переименовали в «Ленинградскую правду». В наши дни издание выходит под названием «Санкт-Петербургские ведомости».

Первая фотография Луны

2 января изобретатель одного из первых способов фотографирования, дагерротипии, Луи Дагер впервые в истории попытался сфотографировать естественный спутник Земли. В качестве фотоматериала он использовал металлическую пластину, покрытую слоем йодистого серебра. Луна на дагерротипе получилась размытым пятном, но попытка все же вызвала резонанс.

Спустя год профессору химии Нью-Йоркского университета Джону Уильяму Дрейперу удалось получить первый четкий снимок Луны с помощью дагерротипа и телескопа-рефлектора.

Запущена «Луна-1»

2 января 1959 года в СССР запустили первую автоматическую межпланетную станцию «Луна-1». 4 января станция прошла на расстоянии 6 тысяч километров от поверхности Луны и вышла на гелиоцентрическую орбиту.

Это был первый в мире космический аппарат, достигший второй космической скорости, преодолевший притяжение Земли и ставший искусственным спутником Солнца.

Задачей «Луны-1» было достижение поверхности Луны, но попадания не произошло: в график полета станции закралась ошибка.

Источник: Samuele Giglio/CC0

Нидерланды отказались от названия Голландия

С 2 января 2020 года Нидерланды официально отказались от употребления названия Голландия. Оно закрепилось за страной исторически из-за провинций Южная и Северная Голландия. Эти развитые и богатые регионы были хорошо известны за пределами Нидерландов.

Название «Нидерланды» буквально означает «нижние земли». Раньше это обозначение применяли к территории современных Нидерландов, Бельгии и Люксембурга.

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