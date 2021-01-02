00:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 2 января
Первая фотография Луны, «исчезновение» Голландии и другие памятные события этого дня.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
2 января поклонники научной фантастики отмечают неофициальный праздник этого жанра литературы, кино и других видов искусства. Дату выбрали не случайно — 2 января родился один из самых выдающихся фантастов ХХ века Айзек Азимов.
Научная фантастика начала зарождаться в ХIХ веке, когда промышленная революция открыла людям невиданные перспективы. Основы жанра заложили писатели Жюль Верн и Герберт Уэллс. Классиками русской научной фантастики стали Александр Беляев, Иван Ефремов, братья Стругацкие, Кир Булычев и другие.
2 января 1703 года начала выходить первая русская печатная газета «Ведомости» — ежедневная
Газета начала выходить в годы Северной войны и регулярно сообщала военные сводки с фронта. Позже «Ведомости» передали Академии наук, в середине XVIII века главой издания стал Михаил Ломоносов. С середины ХІХ века газета печаталась каждый день и превратилась в серьезное
2 января изобретатель одного из первых способов фотографирования, дагерротипии, Луи Дагер впервые в истории попытался сфотографировать естественный спутник Земли. В качестве фотоматериала он использовал металлическую пластину, покрытую слоем йодистого серебра. Луна на дагерротипе получилась размытым пятном, но попытка все же вызвала резонанс.
Спустя год профессору химии
2 января 1959 года в СССР запустили первую автоматическую межпланетную станцию «Луна-1». 4 января станция прошла на расстоянии 6 тысяч километров от поверхности Луны и вышла на гелиоцентрическую орбиту.
Это был первый в мире космический аппарат, достигший второй космической скорости, преодолевший притяжение Земли и ставший искусственным спутником Солнца.
Задачей «Луны-1» было достижение поверхности Луны, но попадания не произошло: в график полета станции закралась ошибка.
С 2 января 2020 года Нидерланды официально отказались от употребления названия Голландия. Оно закрепилось за страной исторически
Название «Нидерланды» буквально означает «нижние земли». Раньше это обозначение применяли к территории современных Нидерландов, Бельгии и Люксембурга.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.