12:38 (мск), источник: РИА Новости
Умер советский разведчик Джордж Блейк
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Легендарный советский разведчик,
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«О нем написаны книги, сняты фильмы. В разведке его очень уважали и ценили. Сам же он в шутку говорил: “Я — иномарка, которая приспособилась к российским дорогам…”. Теперь эта иномарка завершила свой почти вековой пробег», — говорится в официальном сообщении СВР.
Джордж Блейк (George Blake) родился 11 ноября 1922 года в Роттердаме (Нидерланды). В 1942 году перебрался в Англию. В августе 1944 года Блейка перевели в голландскую секцию британской разведки MI6.
В 1948 года разведчика назначили резидентом MI6 в Сеуле. Ему дали задание собирать сведения о советском Дальнем Востоке, Приморье, Сибири, Маньчжурии. С началом войны в Корее Сеул заняли войска Ким Ир Сена, а Блейка как представителя воюющей стороны интернировали и направили в лагерь.
После подписания перемирия в Корее в 1953 году он вернулся в Лондон и продолжил работу в
На основе сведений Блейка внешняя разведка провела в 1956-м операцию по «случайному» вскрытию туннеля в Берлине, проложенного американской и британской разведками к линиям связи Группы советских войск в Германии. Та операция имела большой политический эффект.
Он написал две книги воспоминаний «Иного выбора нет» и «Прозрачные стены». За заслуги в деле обеспечения государственной безопасности СССР и России Джорджа Блейка наградили орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени и другими.
Бронзовый портрет Блейка размещен на монументе отечественным разведчикам всех времен, открытом в сентябре нынешнего года на территории