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13:00 (мск), источник: Коммерсантъ

Гинцбург предупредил о важности белка для выработки антител к COVID-19

Если человек употребляет недостаточно белка, это может отразиться на выработке антител к коронавирусу, сообщил глава Центра им. Гамалеи (разработчик вакцины «Спутник V») Александр Гинцбург. Среди других негативных факторов — употребление алкоголя и стресс.

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Источник: РИА "Новости"
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«Количество белковой пищи (количество белка) очень влияет на выработку антител, потому что процесс выработки антител энергетически затратный, поэтому поставка субстрата, то есть мяса, но не жира, а качественного мяса, очень влияет. Людям, которые провакцинировались, следует сделать упор на потреблении качественного белка», — сказал Гинцбург ТАСС.

По его словам, на формирование иммунитета также влияет употребление алкоголя в больших количествах и стресс.

«Различные гормоны с иммунной системой связаны жесткой цепью… Поэтому многие гормоны, которые вызывают стрессовые состояния, угнетают выработку определенных гормонов иммунной системы… поэтому все стрессовые состояния… очень здорово подавляют антитела», — сообщил глава Центра им. Гамалеи.

В России ранее стартовала масштабная вакцинация против коронавируса. Пока прививку могут сделать только люди из определенных групп риска в возрасте от 18 до 60 лет, однако сегодня глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что ведомство разрешило применять вакцину и для пожилых людей.

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