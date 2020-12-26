Гинцбург предупредил о важности белка для выработки антител к COVID-19

«Количество белковой пищи (количество белка) очень влияет на выработку антител, потому что процесс выработки антител энергетически затратный, поэтому поставка субстрата, то есть мяса, но не жира, а качественного мяса, очень влияет. Людям, которые провакцинировались, следует сделать упор на потреблении качественного белка», — сказал Гинцбург ТАСС.
По его словам, на формирование иммунитета также влияет употребление алкоголя в больших количествах и стресс.
«Различные гормоны с иммунной системой связаны жесткой цепью… Поэтому многие гормоны, которые вызывают стрессовые состояния, угнетают выработку определенных гормонов иммунной системы… поэтому все стрессовые состояния… очень здорово подавляют антитела», — сообщил глава Центра им. Гамалеи.
В России ранее стартовала масштабная вакцинация против коронавируса. Пока прививку могут сделать только люди из определенных групп риска в возрасте от 18 до 60 лет, однако сегодня глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что ведомство разрешило применять вакцину и для пожилых людей.