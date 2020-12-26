13:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Город рождественских украшений в Китае оставили без электроэнергии
Отключения продлятся до нового года.
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Китайский город Иу в провинции Чжэцзян известен тем, что обеспечивает полмира рождественскими гирляндами, игрушками и другими украшениями.
Здесь находятся около 600 фабрик, производящих праздничное освещение, костюмы, искусственные ели и другие товары. Но сейчас предприниматели города вынуждены работать всего по полдня. Местные власти пытаются экономить электроэнергию, чтобы вписаться в пятилетние показатели потребления, разработанные правительством, сообщает CNN.
Производители говорят, что не справляются с огромным количеством заказов, ведь к обеду все в городе замирает. Отключения продлятся до 31 декабря, а с нового года начнут действовать новые нормы.
Ранее в этом месяце местные власти предписывали предприятиям не использовать лифты, если нужно подняться не выше 3 этажа. Также в городе, в том числе в школах и больницах, не включали отопление, пока температура на улице не опустилась ниже 3 градусов Цельсия. Уличные фонари тоже отключены.
Анна Лысенко