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13:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

Город рождественских украшений в Китае оставили без электроэнергии

Отключения продлятся до нового года.

Китайский город Иу в провинции Чжэцзян известен тем, что обеспечивает полмира рождественскими гирляндами, игрушками и другими украшениями.

Здесь находятся около 600 фабрик, производящих праздничное освещение, костюмы, искусственные ели и другие товары. Но сейчас предприниматели города вынуждены работать всего по полдня. Местные власти пытаются экономить электроэнергию, чтобы вписаться в пятилетние показатели потребления, разработанные правительством, сообщает CNN.

Во время загрузки произошла ошибка.

Производители говорят, что не справляются с огромным количеством заказов, ведь к обеду все в городе замирает. Отключения продлятся до 31 декабря, а с нового года начнут действовать новые нормы.

Ранее в этом месяце местные власти предписывали предприятиям не использовать лифты, если нужно подняться не выше 3 этажа. Также в городе, в том числе в школах и больницах, не включали отопление, пока температура на улице не опустилась ниже 3 градусов Цельсия. Уличные фонари тоже отключены.

Анна Лысенко

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