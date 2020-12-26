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15:42 (мск), источник: Коммерсантъ

Рогозин перечислил цели России в космосе

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин перечислил глобальные цели России в космосе. Одна из них — это экспансия человека в космосе.

Источник: AP 2020

«Экспансия человечества в космосе, а также использование результатов космической деятельности для обеспечения стратегической обороны страны, роста качества жизни народа, развития прорывных технологий и проведения фундаментальных научных исследований происхождения Земли и Вселенной», — написал Рогозин в Twitter в ответ одному из пользователей.

В 2018 году президент России Владимир Путин поручил актуализировать государственную политику в области космоса.

Среди приоритетов были намечены повышение конкурентоспособности отраслевых продуктов на мировом рынке, минимизация последствий санкций, всестороннее сотрудничество с Китаем и Индией, а также пилотируемые полеты на Луну.

Недавно стало известно о масштабном проекте — планах создать национальную космическую станцию. Дмитрий Рогозин при этом уточнил, что отказываться от МКС Россия пока не собирается.

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15:45 (мск)© Ньюстюб
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