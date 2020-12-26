15:42 (мск), источник: Коммерсантъ
Рогозин перечислил цели России в космосе
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин перечислил глобальные цели России в космосе. Одна из них — это экспансия человека в космосе.
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«Экспансия человечества в космосе, а также использование результатов космической деятельности для обеспечения стратегической обороны страны, роста качества жизни народа, развития прорывных технологий и проведения фундаментальных научных исследований происхождения Земли и Вселенной», — написал Рогозин в Twitter в ответ одному из пользователей.
В 2018 году президент России Владимир Путин поручил актуализировать государственную политику в области космоса.
Недавно стало известно о масштабном проекте — планах создать национальную космическую станцию. Дмитрий Рогозин при этом уточнил, что отказываться от МКС Россия пока не собирается.