00:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 30 декабря
Крупнейший пожар в истории американского театра, убийство Григория Распутина, создание СССР и другие события этого дня в истории.
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30 декабря 1903 года в Чикаго, штат Иллинойс, произошел пожар в театре «Ирокез». В результате катастрофы погибло более 602 человек. Этот театральный пожар стал самым смертоносным за всю историю США: и
Среди недостатков противопожарной безопасности отмечали излишнее наличие деревянной отделки и недостаточную пропускную способность пожарных выходов, а также их малое количество, не было пожарной сигнализации, телефонов и пожарных гидрантов.
В ночь на 30 декабря (17 декабря по старому стилю) 1916 года произошло убийство Григория Распутина. Местом преступления стал дом князей Юсуповых в
Крестьянин села Покровское Тобольской губернии был другом семьи российского императора Николая II, в 1910-е годы в определенных кругах петербургского общества имел репутацию «царского друга», «старца», прозорливца и целителя. Негативный образ Распутина использовался в революционной, позднее в советской, пропаганде. До сих пор вокруг личности Распутина и его влияния на судьбу Российской империи ведутся многочисленные споры.
Путем объединения РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской СФСР 30 декабря 1922 года был создан СССР. Бывшее крупнейшее государство мира по площади, второе по экономической и военной мощи и третье — по численности населения. Советский Союз занимал восточную половину Европы и северную треть Азии.
Первоначально в состав СССР вошли только эти четыре союзные республики, а в последующие годы были созданы и вошли в его состав и другие. С 1956 по 1991 год в состав СССР входили 15 союзных республик: Российская СФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР, Узбекская ССР, Казахская ССР, Грузинская ССР, Азербайджанская ССР, Литовская ССР, Молдавская ССР, Латвийская ССР, Киргизская ССР, Таджикская ССР, Армянская ССР, Туркменская ССР, Эстонская ССР.
30 декабря 2006 года казнили бывшего президента Ирака (1979−2003) Саддама Хусейна. В 1980 году он развязал разорительную войну с Ираном, продолжавшуюся до 1988 года. В ходе войны Саддам Хусейн осуществил операцию «Анфаль» против курдов, в ходе которой его армия применила химическое оружие. Был свергнут в результате вторжения войск многонациональной коалиции во главе с США и Великобританией и впоследствии повешен по приговору Верховного суда Ирака.
По мнению экспертов, несмотря на всю чудовищность его режима, именно жесткая власть Хусейна долгое время не позволяла выйти на авансцену запрещенной в России террористической организации «Исламскому государству». В 2014 году ИГ, захватив значительную часть территории Ирака, объявило беспощадную войну цивилизации. Как считают эксперты, смерть Садама Хусейна стала суровым геополитическим уроком для американцев и других сторонников западной демократии.
Островное государство Самоа и острова Токелау, находящиеся под управлением Новой Зеландии, пропустили один день — 30 декабря — и перешли международную границу перемены дат, переместившись из Западного полушария в Восточное.
Такой «прыжок во времени» был необходим для решения календарной проблемы,