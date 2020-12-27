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00:42 (мск), источник: Life.ru

Путин поздравил спасателей с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил спасателей с профессиональным праздником. Глава государства особенно выделил их роль в борьбе с эпидемией коронавируса.

Источник: Reuters

Российский лидер напомнил, что в этом году МЧС празднует своё 30-летие, и всё это время для сотрудников ведомства ключевой задачей была защита граждан от различных угроз.

— Эту ответственную и трудную, действительно нелегкую службу выбирают и несут с честью люди особой закалки, внутренней твердости и дисциплины, способные поступать решительно и бесстрашно, действовать не по шаблону, проявлять лучшие человеческие качества, милосердие и отзывчивость, сопереживание и мужество, — подчеркнул Путин.

Президент поблагодарил сотрудников и ветеранов ведомства за их нелёгкий труд и результативную работу в этом году. Он особенно выделил вызовы, с которыми столкнулись сотрудники МЧС — ликвидация тайфунов и ливней на Дальнем Востоке, устранение разлива топлива в Норильске и другие чрезвычайные ситуации.

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