Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Как в России появляются необычные памятники В российском Нововоронеже демонтировали памятник, который стал мемом
Фоторепортажи
12Большая пресс-конференция Владимира Путина
16Фотоконкурс памяти Андрея Стенина объявил лауреатов 2020 года
01:49 (мск), источник: Lenta.Ru

В Европе началась вакцинация от коронавируса

В странах Европы с 27 декабря началась вакцинация граждан от коронавируса, пишет ТАСС.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: AFP 2020

Прививки от COVID-19 получат жители Германии, Франции, Испании, Австрии, Болгарии, Чехии, Испании и Италии. Вакцинация будет добровольной и бесплатной для граждан всех стран.

На первом этапе каждая из стран Европейского Союза (ЕС) сможет вакцинировать менее пяти тысяч человек из приоритетных групп населения. Массовые вакцинации начнутся не раньше весны. Сейчас единственным одобренным европейским регулятором препаратам является совместная разработка компаний Pfizer и BioNTech.

Ранее в Германии сделали первую в рамках массовой вакцинации прививку от коронавируса. Вакцину получила 101-летняя женщина из дома престарелых в Хальберштадте, земля Саксония-Анхальт. Всего в доме престарелых прививку сделали 40 из 59 постояльцев, а также десять сотрудников и управляющий директор центра.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США и Великобритании также начали прививать население препаратом компаний Pfizer/BioNTech.

 У «танцующего миллионера» родился ребенок с волчьей пастью
ФСБ задержала подростка за подготовку теракта в Тамбове
Аналитики предрекли КНР превращение в крупнейшую экономику мира
Кравчук вступился за Зеленского после его слов о мобилизации
Гуайдо намерен «продолжить работу» в парламенте страны
В ОАК рассказали, что было украдено с «самолета Судного дня»
Китай начал антимонопольное расследование в отношении Alibaba
«Стена» снега накрыла городок в США (видео)
Горячие темы на Авто
18:29 24 декабря 2020 В Тюмени выгоняют из дома пенсионерку и ребенка-сироту 375
Обыдно да! 247
ну-ка мужчины 232
ПОСЛЕДНЯЯ пятница года...Вы ЧО, ЗАБЫЛИ?!! 170
Кино
Аверин, Лорак, Успенская на съемках новогодних шоу «Первого» Для зрителей готовят увлекательную программу с участием главных звезд эстрады
Товары для дома
Как создать роскошный интерьер за копейки
Скандинавский дизайн квартиры: находки по суперценам
С чем идти в гости: подарки для дома, которые всегда нужны
Что носить дома, чтобы не было стыдно: фото
Gnezdo.ru
5 популярных актеров, о которых забыли в старости
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
Никогда не трогайте деньги, оставленные на авто
Предсказание Шепса: после COVID будет новая хворь
Леди
Собчак показала образ с кудрями, а ее раскритиковали за фотошоп Телеведущая разочаровала фолловеров
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь