Гинцбург объявил о разработке принимавшегося Трампом коктейля из антител

«По некоторым направлениям мы сейчас получили гранты, и <…> одна из моих основных лабораторий исключительно этим и занимается [разработкой препарата]. Это моноклональные антитела, это фактически те антитела, которые защищают [от вируса и находятся] в плазме переболевших, только которые будут получаться генно-инженерным способом вне организма человека и в концентрированном виде», — сказал Гинцбург.
По его словам, результаты разработок могут быть представлены осенью или в конце 2021 года.
Глава Центра им. Гамалеи также сообщил о разработке единой вакцины от гриппа и коронавируса. Этим занимается и другой российский научный центр — новосибирский «Вектор», создавший вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона». В нем сообщали, что что одновременное заболевание гриппом и COVID-19 значительно усиливает тяжесть и летальность именно сезонного гриппа.
О том, что Трамп заразился коронавирусом, стало известно 2 октября. Это произошло в самый разгар предвыборной гонки. Президенту выписали ремдисивир и стероидный препарат дексаметазон, также ему ввели коктейль из антител производства фирмы Regeneron Pharmaceuticals. Спустя четыре дня Трампа выписали из госпиталя, и он вернулся в Белый дом. По оценке газеты The New York Times, лечение президента обошлось в боле чем $100 тыс.
В конце октября Regeneron Pharmaceuticals сообщила, что Независимый комитет по мониторингу (IDMC) рекомендовал ей приостановить испытания коктейля на пациентах, которым требуется кислородная поддержка или искусственная вентиляция легких. Причиной стали «потенциальные проблемы с безопасностью и недостаточная информация о рисках» использования препарата для тяжелобольных COVID-19.
Однако в ноябре в США все же одобрили использование коктейля из антител. Его разрешили давать в экстренных случаях пациентам, у которых наблюдается легкая или средняя форма COVID-19, но есть риск развития тяжелой формы болезни.
Коктейль из антител также создали в Великобритании. Лекарство называется Storm Chaser («штормовой охотник»). Это совместная разработка Университетского колледжа Лондона и фармкомпании AstraZeneca. По словам ученых, препарат потенциально может сформировать мгновенный иммунитет к коронавирусу. Сейчас лекарство проходит первую фазу клинических испытаний: коктейль получили десять добровольцев.