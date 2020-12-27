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09:14 (мск), источник: РБК

Гинцбург объявил о разработке принимавшегося Трампом коктейля из антител

Центр им. Гамалеи, создавший вакцину от коронавируса «Спутник V», получил грант на разработку препарата от COVID-19 на основе моноклональных тел — аналога препарата, которым лечили президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил глава Центра Александр Гинцбург, передает ТАСС. Британские ученые полагают, что подобный коктейль может сформировать «мгновенный иммунитет».

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Источник: РИА "Новости"

«По некоторым направлениям мы сейчас получили гранты, и <…> одна из моих основных лабораторий исключительно этим и занимается [разработкой препарата]. Это моноклональные антитела, это фактически те антитела, которые защищают [от вируса и находятся] в плазме переболевших, только которые будут получаться генно-инженерным способом вне организма человека и в концентрированном виде», — сказал Гинцбург.

По его словам, результаты разработок могут быть представлены осенью или в конце 2021 года.

Глава Центра им. Гамалеи также сообщил о разработке единой вакцины от гриппа и коронавируса. Этим занимается и другой российский научный центр — новосибирский «Вектор», создавший вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона». В нем сообщали, что что одновременное заболевание гриппом и COVID-19 значительно усиливает тяжесть и летальность именно сезонного гриппа.

О том, что Трамп заразился коронавирусом, стало известно 2 октября. Это произошло в самый разгар предвыборной гонки. Президенту выписали ремдисивир и стероидный препарат дексаметазон, также ему ввели коктейль из антител производства фирмы Regeneron Pharmaceuticals. Спустя четыре дня Трампа выписали из госпиталя, и он вернулся в Белый дом. По оценке газеты The New York Times, лечение президента обошлось в боле чем $100 тыс.

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В конце октября Regeneron Pharmaceuticals сообщила, что Независимый комитет по мониторингу (IDMC) рекомендовал ей приостановить испытания коктейля на пациентах, которым требуется кислородная поддержка или искусственная вентиляция легких. Причиной стали «потенциальные проблемы с безопасностью и недостаточная информация о рисках» использования препарата для тяжелобольных COVID-19.

Однако в ноябре в США все же одобрили использование коктейля из антител. Его разрешили давать в экстренных случаях пациентам, у которых наблюдается легкая или средняя форма COVID-19, но есть риск развития тяжелой формы болезни.

Коктейль из антител также создали в Великобритании. Лекарство называется Storm Chaser («штормовой охотник»). Это совместная разработка Университетского колледжа Лондона и фармкомпании AstraZeneca. По словам ученых, препарат потенциально может сформировать мгновенный иммунитет к коронавирусу. Сейчас лекарство проходит первую фазу клинических испытаний: коктейль получили десять добровольцев.

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