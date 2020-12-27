Эпидемиолог заявил об отсутствии в России нового штамма коронавируса

12:24 (мск), источник: РИА Новости
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«С уверенностью можем сказать, что в настоящий момент английская мутация отсутствует у нас, но если она появится, то она не несет ничего глобального и страшного», — сказал Горелов в эфире канала «Россия 1».
В середине декабря в Великобритании выявили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70 процентов заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он смертоноснее или приводит к более тяжелому течению заболевания.
Этот тип коронавируса уже нашли в восьми странах. Ряд государств, включая Россию, приостановили авиасообщение с Британией.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявляла, что ведомство контролирует ситуацию. Она отметила, что российские вакцины сохраняют свою эффективность против мутировавших штаммов.
Официальный представитель МИД Мария Захарова также сообщила, что российские ученые получили от коллег из Великобритании образец нового штамма коронавируса и изучают его.