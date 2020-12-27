Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 27 декабряВведение паспортной системы в СССР, основание МВФ, День спасателя в России и другие события в истории, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
61Названы победители конкурса Nature Photographer Awards
26Скончался Валентин Гафт
12:53 (мск), источник: ТАСС

Гинцбург заявил, что РФ не будет испытывать комбинацию «Спутника V» и вакцины AstraZeneca

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Россия будет использовать вакцину «Спутник V» в изначальном виде, без компонента препарата британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. Об этом сообщил директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире программы «Вести недели» с Дмитрием Киселевым на телеканале «Россия-1».

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
13:02 (мск)Глава Минпросвещения рассказал о новой должности в школах
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

«Нет, Россия в настоящий момент будет использовать препарат “Спутник V” в классическом варианте, в котором он существует», — сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия участвовать в испытаниях комбинации «Спутника V» и препарата AstraZeneca.

Ранее НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), «Р-Фарм» и компания AstraZeneca подписали меморандум по сотрудничеству в области разработки вакцины против коронавируса.

 Она предсказала, что в 2020 году по всему миру распространится тяжёлая болезнь, не поддающаяся известным методам лечения
Похороны умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге и другие главные фото года
В России разработают принимавшийся Трампом коктейль из антител
В Кремле сообщили об отмене встречи Путина с бизнесменами
В России обсуждают новую систему оплаты труда педагогов
Неймар в разгар коронавируса устроил вечеринку на 500 человек
Американец расчистил сугробы у дома огнеметом (видео)
Ученый обозначил главную особенность нового штамма коронавируса
Hi-Tech
Культовая «раскладушка» вернулась в Россию. Зачем? Последний складной смартфон в 2020 году.
Авто
Не уверен — не рискуй. Правила обгона на зимней дороге Главные опасности на трассах в зимнее время года
Товары для дома
Как создать роскошный интерьер за копейки
Скандинавский дизайн квартиры: находки по суперценам
С чем идти в гости: подарки для дома, которые всегда нужны
Что носить дома, чтобы не было стыдно: фото
Дети
Дарья Мороз с дочкой в розовых шубах покорили соцсети В сети оценили их стильные образы
Леди
Собчак показала образ с кудрями, а ее раскритиковали за фотошоп Телеведущая разочаровала фолловеров
Новости партнеров
«Единая Россия» готовит серьезные изменения в закон о занятости
Коронавирус атакует? ДЕР: добровольческое движение набирает новые обороты
О каких проблемах говорит тело, если вы просыпаетесь между 3 и 5 утра
Пенсионеров, продолжающих работать, ждет еще поддержка
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь