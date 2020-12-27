12:53 (мск), источник: ТАСС
Гинцбург заявил, что РФ не будет испытывать комбинацию «Спутника V» и вакцины AstraZeneca
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Россия будет использовать вакцину «Спутник V» в изначальном виде, без компонента препарата
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«Нет, Россия в настоящий момент будет использовать препарат “Спутник V” в классическом варианте, в котором он существует», — сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия участвовать в испытаниях комбинации «Спутника V» и препарата AstraZeneca.
Ранее НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), «Р-Фарм» и компания AstraZeneca подписали меморандум по сотрудничеству в области разработки вакцины против коронавируса.