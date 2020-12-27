13:06 (мск), источник: ТАСС
В России более миллиона должников по кредитам перед банками составляют пенсионеры
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Более миллиона российских пенсионеров попали в базу данных судебных приставов
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Как отметили в ФССП, «по состоянию на 1 ноября 2020 года на исполнении находилось 7,8 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с должников — физических лиц в пользу кредитных организаций». Доля таких производств в отношении
Вместе с тем, «по 1,3 млн исполнительных производств должники достигли пенсионного возраста (на них приходится 17% или каждое шестое неоконченное исполнительное производство по взысканию кредитных задолженностей)».
В общей сложности судебные приставы за 10 месяцев этого года взыскали со всех должников — физических лиц в пользу кредитных организаций 111,3 млрд рублей.