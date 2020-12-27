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13:06 (мск), источник: ТАСС

В России более миллиона должников по кредитам перед банками составляют пенсионеры

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Более миллиона российских пенсионеров попали в базу данных судебных приставов из-за долгов по кредитам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ на просьбу привести данные о социальных категориях должников по кредитам.

Источник: AP 2020

Как отметили в ФССП, «по состоянию на 1 ноября 2020 года на исполнении находилось 7,8 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с должников — физических лиц в пользу кредитных организаций». Доля таких производств в отношении должников-женщин и должников-мужчин примерно одинакова — около 50%.

Вместе с тем, «по 1,3 млн исполнительных производств должники достигли пенсионного возраста (на них приходится 17% или каждое шестое неоконченное исполнительное производство по взысканию кредитных задолженностей)».

В общей сложности судебные приставы за 10 месяцев этого года взыскали со всех должников — физических лиц в пользу кредитных организаций 111,3 млрд рублей.

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