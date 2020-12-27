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14:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые спрогнозировали сокращение Каспийского моря на треть

К концу века крупнейший на Земле замкнутый водоём станет значительно меньше.

Источник: AP 2020

К 2100 году уровень воды в Каспийском море упадет на величину от 9 до 18 метров, если выбросы парниковых газов в атмосферу продолжат расти.

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К такому выводу пришла группа исследователей из Германии и Нидерландов в работе, опубликованной в Communications Earth & Environment.

Каспийское море — крупнейший на Земле замкнутый водоём, который также классифицируют как самое большое бессточное озеро. Пока из-за таяния ледников уровень Мирового океана растет, реки и озера по всему миру наоборот мелеют из-за аномальной жары и роста числа засух.

По прогнозам ученых, к концу века испарится весь северный шельф Каспия, а также часть туркменского шельфа на юго-востоке. Восточная окраина будет «полностью иссушена».

В сценарии с 18-метровым падением уровня моря Каспий потеряет 34 процента свой нынешней площади. Сейчас море теряет от 6 до 7 сантиметров каждый год.

Анна Лысенко

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