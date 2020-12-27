Китайский ученый рассказал об уроке, извлеченном из развала СССР

Трагедия СССР заключается в том, что он обладал техническими инновациями, но не позволял работать рыночным механизмам в экономике страны, считает ученый.
По его мнению, в развале Советского Союза, помимо просчетов Горбачева, основную роль сыграла замкнутая, ориентированная на внутренний рынок модель развития.
Как указал Юннянь, Китаю необходимо «усвоить уроки СССР и придерживаться двух принципов: открытых инноваций и рыночной ориентации».
«Необходимо прояснить, что современное поле соперничества США и Китая лежит не в сфере территориальных споров, как было раньше, а в сфере высоких технологий», — подчеркнул ученый.
Юннянь отметил, что Пекин все еще отстает от Вашингтона в создании оригинальных технических инноваций, и этот разрыв необходимо преодолеть. Чтобы эволюционировать от «собрано в Китае» до «изобретено в Китае», нужно стать открытой страной и учитывать рыночный спрос.