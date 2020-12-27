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16:17 (мск), источник: РИА Новости

Китайский ученый рассказал об уроке, извлеченном из развала СССР

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Декан Института исследований современного Китая Чжэн Юннянь рассказал о главном уроке, который Пекин извлек из развала Советского Союза. Его слова приводит CGTN.

Источник: РИА "Новости"

Трагедия СССР заключается в том, что он обладал техническими инновациями, но не позволял работать рыночным механизмам в экономике страны, считает ученый.

По его мнению, в развале Советского Союза, помимо просчетов Горбачева, основную роль сыграла замкнутая, ориентированная на внутренний рынок модель развития.
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Как указал Юннянь, Китаю необходимо «усвоить уроки СССР и придерживаться двух принципов: открытых инноваций и рыночной ориентации».

«Необходимо прояснить, что современное поле соперничества США и Китая лежит не в сфере территориальных споров, как было раньше, а в сфере высоких технологий», — подчеркнул ученый.

Юннянь отметил, что Пекин все еще отстает от Вашингтона в создании оригинальных технических инноваций, и этот разрыв необходимо преодолеть. Чтобы эволюционировать от «собрано в Китае» до «изобретено в Китае», нужно стать открытой страной и учитывать рыночный спрос.

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