16:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
В тайском ресторане питон «притворился» гирляндой (видео)
Повисел немного, а затем пропал бесследно.
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В городе Пхитсанулок на севере Таиланда питон длиной около 2,5 метров пробрался в ресторан сквозь дыру в гипсокартонной крыше и повиснул на потолке уборной, как новогодняя гирлянда.
Висящую змею обнаружил один из посетителей и снял на видео.
Очевидно, питона приманили запахи заведения, и он залез в помещение в поисках еды. Не обнаружив ничего съедобного, змея попыталась протиснуться обратно сквозь маленькую дырку. Его попытки длились не менее 4 с половиной минут — ровно столько длится видео, обнародованное в соцсетях.
Очевидец, снявший ролик, ненадолго вышел, а когда вернулся, питона уже не было на потолке. Теперь сотрудники заведения опасаются, что он мог притаиться
Анна Лысенко