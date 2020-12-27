18:12 (мск), источник: РИА Новости
В Роспотребнадзоре дали прогноз по угасанию коронавируса
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Академик РАН, заведующий
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«В будущем году нас ждет угасание пандемии коронавируса, все вздохнут с облегчением», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
«У нас в России и в окружающих странах специальные противочумные станции следят», — пояснил он. Ученый подчеркнул, что эта болезнь полностью излечима.
«В целом я думаю, что к концу года оптимизм у всех поднимется, настроение станет лучше, экономическая ситуация станет улучшаться», — заключил Покровский.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. По данным ВОЗ, всего выявили свыше 79 миллионов заражений новой инфекцией. Больше всего больных зафиксировано в США, Индии и Бразилии, эти же страны лидируют и по числу жертв.
По числу инфицированных Россия занимает четвертую строчку в мире. С весны в стране зафиксировали более трех миллионов случаев COVID-19, из которых 2,45 миллиона выздоровели и более 54 тысяч скончались.