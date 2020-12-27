В AstraZeneca заявили, что нашли способ повысить эффективность вакцины от COVID-19

20:27 (мск), источник: Daily Storm
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«Мы полагаем, что нам удалось найти формулу успеха и способ выйти на столь же высокие показатели эффективности, как у всех остальных, после введения двух доз. Больше сказать вам не могу, поскольку в
Новые данные покажут, что вакцина AstraZeneca также результативна, как уже одобренные к применению препараты Pfizer и Moderna, защищая 95% пациентов, и является «100% эффективной» при стационарном лечении тяжелых форм заболевания, уточнил Сорио.
Ожидается, что разработанная Оксфордским университетом и Astra Zeneca вакцина в ближайшее время получит одобрение британских властей. Информацию о новой формуле вакцины и повышении эффективности глава фармкомпании пообещал опубликовать позже.
Ранее производители вакцин от COVID-19 российский Центр имени Гамалеи и
В ходе видеоконференции по случаю подписания меморандума о сотрудничестве с Москвой в борьбе с COVID-19 Паскаль Сорио отметил, что комбинирование двух препаратов дает возможность медикам осуществлять вакцинацию пациентов теми вакцинами, которые они захотят.
Накануне источник в Центре имени Гамалеи рассказал Daily Storm, что уже разработанные вакцины против COVID-19 защитят от британского варианта коронавируса. По последним данным, вирус-«мутант» распространяется между людьми быстрее, чем обычный, но обманывать антитела, вырабатываемые после вакцинации, он не научился. Собеседник добавил, что паниковать