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20:27 (мск), источник: Daily Storm

В AstraZeneca заявили, что нашли способ повысить эффективность вакцины от COVID-19

Англо-шведская компания AstraZeneca нашла формулу, способную сделать разработанную совместно с Оксфордским университетом вакцину от COVID-19 максимально эффективной. Об этом сообщил исполнительный директор фармпроизводителя Паскаль Сорио. По его словам, новые данные покажут, что препарат также результативен, как уже одобренные вакцины Pfizer и Moderna.

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Источник: AP 2020

«Мы полагаем, что нам удалось найти формулу успеха и способ выйти на столь же высокие показатели эффективности, как у всех остальных, после введения двух доз. Больше сказать вам не могу, поскольку в какой-то момент мы опубликуем эти данные», — заявил Сорио в интервью газете The Sunday Times.

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Новые данные покажут, что вакцина AstraZeneca также результативна, как уже одобренные к применению препараты Pfizer и Moderna, защищая 95% пациентов, и является «100% эффективной» при стационарном лечении тяжелых форм заболевания, уточнил Сорио.

Ожидается, что разработанная Оксфордским университетом и Astra Zeneca вакцина в ближайшее время получит одобрение британских властей. Информацию о новой формуле вакцины и повышении эффективности глава фармкомпании пообещал опубликовать позже.

Ранее производители вакцин от COVID-19 российский Центр имени Гамалеи и англо-шведская биофармацевтическая компания AstraZeneca подписали соглашение о сотрудничестве. Президент России Владимир Путин поздравил организации с началом партнерской деятельности.

В ходе видеоконференции по случаю подписания меморандума о сотрудничестве с Москвой в борьбе с COVID-19 Паскаль Сорио отметил, что комбинирование двух препаратов дает возможность медикам осуществлять вакцинацию пациентов теми вакцинами, которые они захотят.

Накануне источник в Центре имени Гамалеи рассказал Daily Storm, что уже разработанные вакцины против COVID-19 защитят от британского варианта коронавируса. По последним данным, вирус-«мутант» распространяется между людьми быстрее, чем обычный, но обманывать антитела, вырабатываемые после вакцинации, он не научился. Собеседник добавил, что паниковать из-за нового вируса не стоит — в России уже есть вакцины, которые показали высокую эффективность против ковида.

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