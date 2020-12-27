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18:41 (мск), источник: Известия

Переболевшие коронавирусом могут долгое время путать запахи

Люди, переболевшие так называемым «длительным коронавирусом», назвали одним из эффектов паросмию — искаженное восприятие запахов. Об этом в воскресенье, 27 декабря, сообщает Sky News. По словам таких пациентов, запах, например, рыбы, казался им отвратительным. Также они говорили о «сладковатом неприятном запахе».

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Источник: РИА "Новости"

По мнению профессора Нирмала Кумара, такой эффект можно объяснить тем, что SARS-CoV-2 — это нейротропный вирус. Он поражает нервы в области неба, что является шоком для нервной системы, отмечает «Газета.ру».

Специалисты организации AbScent, которая поддерживает людей с растройствами обоняния, посоветовали таким людям проходить ежедневную тренировку — вдыхать запахи розы, гвоздики и лимона в течение 20 секунд. По их словам, это ускорит восстановление функции.

Термином «длительный коронавирус» описывают эффекты заболевания, которые продолжаются в течение нескольких недель или месяцев после диагностирования.

Ранее в этот же день ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал, что самой потенциально опасной зоной в аэропорту с точки зрения возможности заболеть COVID-19 является зона досмотра. Он отметил, что в этой зоне сложно соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, там используются пластиковые лотки, куда пассажиры складывают личные вещи и документы.

Английские ученые в ноябре заявляли, что самым потенциально опасным местом в период распространения коронавируса являются магазины.

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