Переболевшие коронавирусом могут долгое время путать запахи

По мнению профессора Нирмала Кумара, такой эффект можно объяснить тем, что SARS-CoV-2 — это нейротропный вирус. Он поражает нервы в области неба, что является шоком для нервной системы, отмечает «Газета.ру».
Специалисты организации AbScent, которая поддерживает людей с растройствами обоняния, посоветовали таким людям проходить ежедневную тренировку — вдыхать запахи розы, гвоздики и лимона в течение 20 секунд. По их словам, это ускорит восстановление функции.
Термином «длительный коронавирус» описывают эффекты заболевания, которые продолжаются в течение нескольких недель или месяцев после диагностирования.
Ранее в этот же день ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал, что самой потенциально опасной зоной в аэропорту с точки зрения возможности заболеть COVID-19 является зона досмотра. Он отметил, что в этой зоне сложно соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, там используются пластиковые лотки, куда пассажиры складывают личные вещи и документы.
Английские ученые в ноябре заявляли, что самым потенциально опасным местом в период распространения коронавируса являются магазины.