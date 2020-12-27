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21:35 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Специалисты зарабатывают на антителах

Самозанятым с антителами в России готовы платить в два раз больше. Во всяком случае такую закономерность выявили аналитики сервиса YouDo. Пользователи платформы стали чаще искать мастеров маникюра, клинеров, водителей и нянь, которые уже переболели коронавирусом или сделали прививку. Число запросов, в которых есть формулировки «иммунитет», «антитела» за первую половину декабря год к году увеличилось в три раза. Сколько просят за свои услуги специалисты с иммунитетом к вирусу? И сколько готовы платить за безопасность заказчики? Об этом — Владислав Викторов.

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Источник: Агентство «Москва»

В связи с предновогодними хлопотами клиенты охотнее выбирают услуги по ремонту бытовой техники, клинингу, нуждаются в няне или маникюрном мастере, а так как все это требует долгого близкого контакта, получается, вот тут и поможет справка на антитела.

Как пояснили «Ъ FM» в сервисе YouDo, часть заказчиков готовы взять расходы на тестирование на себя. Да и у таких специалистов шансы заработать увеличиваются, к примеру, если мастеру маникюра в среднем готовы заплатить 2 тыс. руб., то ценник на работу специалиста с антителами — почти в два раза выше.

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В агентстве «Леди Мэри» увидели растущий запрос на домашний персонал со справками в помощь членам семьи постарше. Клиенты готовы платить больше за наличие антител, однако, подходящих кандидатов оказалось недостаточно, подчеркнула представитель компании Марина:

«Очень много больных коронавирусом в возрасте, соответственно, они просят сиделку с антителами, которая готова работать с таким больным. За последний месяц, наверное, три-четыре таких запроса было. Но у меня сейчас нет таких работников, и я не могу закрыть заявки.

Десятки объявлений работников, которые переболели или прошли вакцинацию, появились на Avito, среди них — массажисты, фотографы, курьеры и, особенно актуальные сейчас, Деды Морозы и Снегурочки. Серьезно повысился интерес родителей к няням с антителами, подтвердила тенденцию основательница сервиса подбора домашнего персонала «Бабушка на час» Наталия Линькова: «Сам по себе спрос повысился где-то на 30%, родители просят справки по антителам и в приоритете идут няни с антителами или ПЦР за три дня до выхода на пробный день. Он дается за счет няни, но кто-то готов оплачивать уже потом в ходе работы. Няни с пониманием к этому относятся и сдают анализы. Спрос на услуги с проживанием на какой-то промежуток времени повысилась где-то раза в 1,5 точно, либо требуются няни с личным автомобилем, если не готовы с проживанием, в этом случае тогда услуги повышаются за счет того, что няня будет ездить на автомобиле на работу».

Проще относятся к наличию или отсутствию антител у специалистов клиенты салонов красоты.

Это подтверждает стилист и владелец парикмахерской «Контора» Владислав Лисовец: «Мне бы не хотелось превращаться в человека, который будет контролировать, есть ли антитела или нет. Из-за коронавируса мы превращаемся в очень странных людей, которые контролируют все. Они у меня у самого есть, я иногда просто над этим подшучиваю, я плохо себе представляю клиента, который говорит: “А у вас мастера с антителами?”».

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Крупные компании в сферах обслуживания будут скорее заинтересованы в регулярном проведении ПЦР-тестов, отмечает гендиректор кадрового агентства «Про Персонал» Татьяна Долякова. Но если сотрудник все-таки перенес COVID-19, то работодатель может рассмотреть это как причину возвращения его с дистанционной работы в офис.

«Компании на данный момент требуют, чтобы, когда сотрудник выходит на работу, тест проводился именно каждый день. Это характерно именно для работы компаний, которые работают с людьми, это B2C, это розничного бизнеса, ресторанного бизнеса. Компании сами берут на себя эти расходы, в офисах организовывают такие мини-лаборатории. Вопрос о наличии или отсутствии антител касается домашнего персонала, все-таки человек вхож в семью, это не повод, чтобы отказаться от работы, возможно, наоборот, повод, чтобы сотрудник вышел на полную занятость и более эффективно работал, потому что работодатели считают, что удаленно очень сложно управлять эффективностью, — рассказала Татьяна Долякова.

Все же тем, кто подыскивает для себя домработницу или мастера красоты стоит помнить, что наличие антител не гарантирует защиты от повторного заражения.

Со временем число белков, нейтрализующих вирусы в организме, уменьшается, напоминает врач-иммунолог Владимир Болибок: «Речь идет об иммуноглобулинах класса G, это достаточно достоверное. Иммунитет за период наблюдения, начиная от первых пациентов, которые появились еще в декабре прошлого года до настоящего времени, большей части какое-то количество антител сохраняются в течение года. Белки, наработанные в момент острой фазы инфекции, за ненадобностью снижаются до определенного уровня. Чтобы уничтожить небольшую дозу вирусов, которую мы получаем в виде аэрозоля, попадающую на дыхательные пути, достаточно небольшого количества антител».

Еще в ноябре американские ученые опубликовали исследование в журнале Science, где выяснили, что антитела способны жить в организме переболевшего, как минимум пять месяцев. Так что, если в объявлении на YouDo или Avito специалист разместит результаты теста, сделанного еще весной, получить двойной гонорар за работу ему будет непросто.

Ольга Сергиенко

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