Античный фастфуд. В Помпеях откроют древний ресторан быстрого питания
В Помпеях впервые за две тысячи лет будет открыт ресторан быстрого питания. Впрочем, древняя закусочная, или термополий (от слов «теплый» и «быстро») не будет обслуживать клиентов, как два тысячелетия назад, когда к их услугам была горячая еда и напитки.
Современным посетителям лишь дадут возможность полюбоваться на интерьер древней закусочной, который, как казалось, был навсегда погребен под многометровым слоем пепла и вулканических пород после извержения Везувия в 79 году н.э.
Этот термополий был обнаружен еще в 2019 году в ходе археологических раскопок на месте древнего города, которые ведутся уже много десятилетий.
По словам директора Археологического парка Помпеи Массимо Осанны, в городе были десятки таких забегаловок, что свидетельствует о распространенной практике продавать еду на вынос в Римской империи. Однако так хорошо сохранившихся ресторанов в Помпеях раньше не находили. Археологи обнаружили практически нетронутый прилавок с отверстиями для сосудов, в которых хранилась горячая пища.
Скорее всего, куры и утки намекали на ассортимент столовой | Источник:REUTERS
Прилавок украшен цветными фресками с изображениями уток-крякв и петуха, которые, по словам антрополога Валерии Аморетти, скорее всего служили для привлечения внимания посетителей и, видимо, намекали на ассортимент блюд.
Экспрессивное изображение собаки тоже должно было привлечь внимание прохожих | Источник:EPA
Среди других сохранившихся фресок можно увидеть нимфу на коне в подводном царстве и собаку на поводке. Там же видна рука древнего любителя граффити, оставившего скабрезную надпись.
На месте раскопок были обнаружены глиняные горшки, в которых хранили или готовили еду, а также кости коз, кур, поросят, рыб и раковины улиток.
На дне винного кувшина оказалась толченая фасоль, которую в те времена добавляли в вино, чтобы осветлить его и придать приятный вкус.
По словам Осанны, обнаруженные остатки пищи скорее свидетельствуют о том, чем питались простые люди, поскольку элита, вероятно, брезговала такими заведениями.
Историки полагают, что в городе было до 150 термополий, которые обслуживали преимущественно тех жителей, у которых дома просто не было кухни и которым требовалось что-то быстро перекусить на ходу. В таких забегаловках вам могли предложить хлеб грубого помола с соленой рыбой, запечённый сыр, чечевицу и пряное вино.
Неподалеку от термополия археологи обнаружили скелет взрослой, но очень маленькой собаки, что тоже стало важным открытием, поскольку это явно свидетельствует о том, что в городе могли разводить породы домашних декоративных собак.
Помпеи и соседний Геркуланум были полностью уничтожены в результате мощного извержения Везувия, при этом, как считается, погибло более 2 тыс. человек. Первые раскопки в этих местах начались еще в 1748 году, и с тех пор Помпеи стали одним из самых популярных археологических достопримечательностей в мире.
Благодаря тому, что город был быстро завален вулканическим пеплом и лавой, он превратился в своеобразную капсулу времени, в которой археологи делают все новые открытия.
Одним из них и стал термополий, который будет открыт для посещений в начале будущего года, как только будут сняты ограничения, введенные из-за коронавируса.
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