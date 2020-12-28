05:56 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Кинозрителям зачитают их права
Минкульт разработал поправки к закону «О кинематографии», впервые с 1994 года
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Минкульт предлагает дополнить закон «О государственной поддержке кинематографии РФ» статьей об отношениях между кинотеатром и зрителем, следует из проекта, с которым ознакомился «Ъ». Документ устанавливает обязанности и права зрителей и кинотеатров, в том числе запрет на аудио- и видеозапись фильмов.
Зрителям будет законодательно запрещено проносить в кинозал оружие, опасные предметы и вещества, а также лазерные указки, иначе кинотеатр получит право удалить их из зала. Это возможно и если зритель нарушает правила общественного порядка, причиняет вред имуществу или не соблюдает другие правила работы кинотеатра, которые тот сможет устанавливать.
Также проект определяет условия возврата билетов: если зритель захочет вернуть их по своей инициативе, то сможет это сделать до начала сеанса по правилам, которые установил сам кинотеатр. Если же кинотеатр отменил сеанс, зритель будет иметь право на возврат денег, если обратится за ним в течение семи дней.
В
Проект исходно инициировала Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК), говорит член ее совета и основатель киносети «Люмен фильм» Павел Поникаровский. До сих пор отношения между кинотеатром и зрителем регулировались устаревшими правилами от 1994 года, «они приравнивали кинотеатры к общественному месту и не накладывали на зрителя никаких обременений — он мог заниматься в кинотеатре чем угодно, как, например, в парке», поясняет он. Также, по его словам, раньше теоретически зритель мог потребовать возврата денег, если сам не пришел на сеанс, чем нередко пользовались.
«Проект означает приведение законодательства в соответствие с объективной реальностью — в 1994 году никому и в голову не могло прийти, что можно
Как сообщал «Ъ» 9 августа 2019 года, это также предлагала АВК, запрет мог позволить больше зарабатывать на кинобарах. По данным собеседника «Ъ» на рынке, запрет на пронос еды не согласовал Роспотребнадзор.
АВК надеется продолжить обсуждать проект на дальнейших этапах, в том числе во время рассмотрения в Госдуме, говорит глава ассоциации Олег Березин. По его словам, кинотеатры не будут настаивать на внесении запрета на пронос еды в закон — достаточно того, что им в целом впервые будет разрешено устанавливать свои правила поведения для зрителей.
При этом господин Березин отмечает, что фраза в проекте о том, что правила демонстрации фильмов будут устанавливаться правительством, противоречит идее регуляторной гильотины. Она, по мнению господина Березина, «наоборот, будет означать, что каждый аспект работы кинотеатров теперь будет регулироваться постановлениями правительства».
Валерия Лебедева, Анна Афанасьева