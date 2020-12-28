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03:18 (мск), источник: РИА Новости

Биолог оценила устойчивость антител от COVID-19 к «британскому» штамму

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Переболевшие коронавирусом в первую волну могут оказаться менее защищенными перед новым штаммом COVID-19, несмотря на наличие антител, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

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Источник: РИА Новости

«Эта новость (обнаружение нового штамма COVID-19 — ред.) имеет отношение к тем, кто переболел в первую волну. Да, они могут оказаться не полностью защищенными от повторного заражения — кому как повезет. В зависимости от типа антител, которые наработались в их крови», — сказала Баранова.

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Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2.

Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.

Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации. Роспротребнадзор заявил о том, что «британский» штамм вируса в России не обнаружен.

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