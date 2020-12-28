Биолог оценила устойчивость антител от COVID-19 к «британскому» штамму

«Эта новость (обнаружение нового штамма COVID-19 — ред.) имеет отношение к тем, кто переболел в первую волну. Да, они могут оказаться не полностью защищенными от повторного заражения — кому как повезет. В зависимости от типа антител, которые наработались в их крови», — сказала Баранова.
Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2.
Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.
Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации. Роспротребнадзор заявил о том, что «британский» штамм вируса в России не обнаружен.