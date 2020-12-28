Исследование показало, что россияне планируют загадать в новогоднюю ночь

Согласно исследованию, наиболее популярными пожеланиями в новогоднюю ночь будут здоровье себе и близким (51%), высокая зарплата (44%), счастье (42%).
Россияне также загадают покупку квартиры, дачи или автомобиля (28%), найти свое призвание (23%).
Загадывать будут и провести год без катаклизмов и катастроф (19%), найти любовь (15%), отправиться в путешествие мечты (14%) и не заболеть коронавирусом (10%). Некоторые хотят провести на удаленке весь год (7%), а вот желающих поскорее вернуться на работу в офис несколько меньше (2%).
Наименьшие доли опрошенных — всего по 1% — загадают получить миллион подписчиков в соцсетях и сходить на концерт любимой группы.
Исследование проводилось в декабре 2020 года среди более чем 3,5 тысячи экономически активных россиян старше 18 лет из всех округов страны.