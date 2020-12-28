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09:42 (мск), источник: Life.ru

В Китае за десять секунд эффектным взрывом уничтожили старый мост — видео

Длина моста составляла 760 метров.

В китайской провинции Хунань мост через реку, вышедший из срока эксплуатации, уничтожили контролируемым взрывом за несколько секунд. Видео момента опубликовал в «Твиттере» телеканал New China TV.

На кадрах можно увидеть, как взрыв разносит куски переправы, составлявшей 760 метров в длину, в разные стороны. При этом заметно, что детонации происходили не одновременно. Сначала были приведены в действие заряды по краям моста, а затем взрывали его середину. Весь процесс уничтожения занял всего десять секунд.

После того как пыль от взрыва осела, стало заметно, что середина моста полностью ушла под воду, а части, стоявшие на берегу, разрушились ровно.

Неподалёку от этого места был построен новый современный мост. Он оказался длиннее предыдущего и имеет больше полос для транспорта.

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