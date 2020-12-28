Почти для половины пользователей рунета 2020 год оказался неудачным

Такие данные следуют из проведенного «Одноклассниками» совместно с исследовательским центром ResearchMe опроса среди более 1 тыс. пользователей.
Говоря об изменениях в 2020 году, почти треть опрошенных (31%) отметили, что начали трепетнее относиться к своим друзьям и близким, больше общаться с родителями (17%).
Женщины чаще мужчин говорили о пересмотре отношений с близкими (35% против 28%). При этом 35% респондентов рассказали, что в этом году стали реже общаться с друзьями.
Кроме того, 2020 год многим опрошенным запомнился тем, что они начали больше готовить, — об этом заявили 22% участников опроса. При этом 21% респондентов заметили, что они прибавили в весе, а 10% — что похудели. Некоторые стали больше читать (18%), открыли новые увлечения (16%) или завели домашнее животное (12%).
Что касается сложностей в 2020 году, то, к примеру, пользователи младшего возраста чаще называли период пандемии коронавируса наиболее трудным в их жизни — так считают 68% людей до 24 лет. С ними согласны 60% опрошенных до 34 лет и 43% опрошенных 35−44 лет. Люди старшего возраста отметили в качестве сложного периода события 1991−1992 годов: 31% пользователей 45−54 лет и 48% пользователей старше 55 лет. Пандемию коронавируса сложной назвали только 38% людей 45−54 лет и 32% людей от 55 лет.
В целом период пандемии коронавируса 2020 года назвали сложным 48% респондентов, события 1991−1992 годов — 25%, финансово-экономический кризис в России 1998 года — 10%, валютный кризис в России 2014−2015 годов — 9%, кризис 2008—2009 годов — 8% опрошенных.