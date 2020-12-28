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18:14 (мск), источник: Forbes

«Северсталь» аннулировала долг сына Черномырдина на 18 млрд рублей

«Северсталь» Алексея Мордашова отказалась от финансовых претензий на сумму 18,23 млрд рублей к Виталию Черномырдину — сыну третьего премьера в истории Российской Федерации Виктора Черномырдина. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Источник: РИА "Новости"
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Соответствующее ходатайство «Северстали» поступило в Арбитражный суд Москвы 15 декабря, отмечает агентство. Суд принял отказ компании от требований и исключил Черномырдина-младшего из реестра кредиторов 24 декабря. Компания была крупнейшим кредитором Черномырдина, пишет агентство со ссылкой на данные Федресурса.

В 2018 году суд по заявлению ВТБ признал Виталия Черномырдина банкротом. Его долг перед «Северсталью» начал формироваться в начале 2000-х, когда он был основным владельцем Яковлевского рудника в Белгородской области, отмечал «Коммерсантъ FM».

В 2013 году рудник взял кредит в Газпромбанке, по которому Черномырдин выступил поручителем. Обязательства по нему заемщик не исполнил, и долги выкупили структуры Мордашова. «Инвестор, скажем прямо, не вовремя взял кредит в долларах, и актив оказался в серьезной долговой яме», — говорила радиостанции глава отдела внешних коммуникаций «Северстали» Анастасия Мишанина.

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