«Северсталь» аннулировала долг сына Черномырдина на 18 млрд рублей

Соответствующее ходатайство «Северстали» поступило в Арбитражный суд Москвы 15 декабря, отмечает агентство. Суд принял отказ компании от требований и исключил Черномырдина-младшего из реестра кредиторов 24 декабря. Компания была крупнейшим кредитором Черномырдина, пишет агентство со ссылкой на данные Федресурса.
В 2018 году суд по заявлению ВТБ признал Виталия Черномырдина банкротом. Его долг перед «Северсталью» начал формироваться в начале 2000-х, когда он был основным владельцем Яковлевского рудника в Белгородской области, отмечал «Коммерсантъ FM».
В 2013 году рудник взял кредит в Газпромбанке, по которому Черномырдин выступил поручителем. Обязательства по нему заемщик не исполнил, и долги выкупили структуры Мордашова. «Инвестор, скажем прямо, не вовремя взял кредит в долларах, и актив оказался в серьезной долговой яме», — говорила радиостанции глава отдела внешних коммуникаций «Северстали» Анастасия Мишанина.