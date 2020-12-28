18:41 (мск), источник: Известия
Гинцбург оценил эффективность комбинации «Спутника V» с AstraZeneca
Комбинация российской вакцины «Спутник V» и препарата
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«Клетки памяти в результате использования такой гибридной вакцины двухкомпонентной будут гораздо лучше образовываться. И вакцина, совершенно очевидно, будет, соответственно, защищать вакцинируемого не на
Гинцбург также отметил, что в настоящее время в России будут использовать препарат «Спутник V» в его классическом варианте. По его словам, те страны, которые не имеют возможности разрабатывать и производить препарат, будут заинтересованы в создании комбинированного с AstraZeneca с большим объемом выпуска.
«И для того, чтобы зарегистрировать на своей территории этот препарат, насколько я знаю, сейчас уже во многих странах начались или планируются начать относительно небольшие клинические испытания», — добавил Гинцбург.
Глава центра также рассказал, что изменения, которые возникают у коронавируса — точечные мутации. На эффективность вакцины это не влияет, а если мутации коронавируса будут накапливаться и дальше, это будет поводом для эксперимента и проверки существующей вакцины.
Накануне Гинцбург сообщал, что в России будет использоваться вакцина «Спутник V» от коронавируса в изначальном виде, без компонента препарата
11 декабря разработчики вакцины «Спутник V» рассказали, что AstraZeneca совместно со специалистами Центра имени Гамалеи проведет клинические исследования комбинации вакцин от коронавируса.
Как отмечали в
17 декабря глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев оценил эффективность комбинации российской и