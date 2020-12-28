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22:07 (мск), источник: Интерфакс

В США еще одна вакцина от COVID-19 вышла на финальную стадию испытаний

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU — Компания Novavax перешла к финальной стадии испытаний своей вакцины от коронавируса в США, сообщила газета Financial Times в понедельник.

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«Пока в мире свирепствует пандемия COVID-19, это испытание — критический шаг на пути к созданию глобального портфолио безопасных и эффективных вакцин, чтобы защитить население мира», — сказал исполнительный директор Novavax Стенли Эрик.

Компания получила на исследования вакцины до $1,6 млрд в рамках программы администрации американского президента Дональда Трампа «Операция сверхсветовая скорость». Она планирует привлечь к участию в испытаниях до 30 тыс. участников.

Примерно четверть испытуемых будет старше 65 лет, по меньшей мере 15% составят афроамериканцы.

Испытания препарата Novavax проходят не только в США, но и в Мексике, Великобритании и ЮАР. Результаты исследований в Великобритании ожидаются в первом квартале 2021 года. Вакцину можно хранить при температуре 2−8 градусов по Цельсию, что выгодно отличает ее от препарата BioNTech и Pfizer.

Власти США уже начали вакцинацию препаратами Pfizer/BioNTech и Moderna. Но, как сказал главный инфекционист страны Энтони Фаучи агентству Associated Press, чтобы иммунизировать до 85% населения страны, понадобятся вакцины больше чем от двух компаний.

С начала пандемии в США заразились коронавирусом свыше 19,5 млн человек, умерли более 341 тыс.

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