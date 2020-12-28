Супермаркетам Великобритании запретят соблазнять покупателей сладостями

В Великобритании приняли новые меры для борьбы с ожирением у жителей страны — взрослых британцев, обладающих лишним весом, по данным The Guardian, уже 63%. В стране намерены запретить супермаркетам искушать своих покупателей газировкой и сладостями при помощи разных уловок.
По плану правительства, сообщает издание, в супермаркетах будет запрещено размещать газировку, конфеты, шоколадные батончики и прочие сладости на стойках возле касс, где люди совершают покупки в последний момент, а также предлагать вредные для здоровья продукты в рамках акций «Купи один — получи другой в подарок». Запрет будет распространяться и на другие точки в магазинах, где люди особенно склонны что-то купить — при входе в магазины и в концах проходов.
Ограничения планируют ввести и для онлайн-магазинов, которым запретят оставлять рекламные ссылки на продукты, входящие в число вредных. Ресторанам же нельзя будет предлагать гостям неограниченное количество сладких напитков, которые можно доливать в свой стакан.
Новые правила, однако, введут не раньше, чем через год — в 2022 году, до тех пор по их поводу в правительстве еще будут проходить консультации. Однако, по данным британской прессы, уже ясно, что запреты на проведение акций, подстегивающих покупателей приобретать больше продуктов с повышенным содержанием сахара или вредных жиров, будут распространяться только на крупных ритейлеров, число сотрудников которых превышает 50 человек. Ограничения на раскладку продуктов в определенных местах при этом будут действовать для магазинов площадью не менее 185 кв. м, исключение составят специализированные кондитерские магазины.
В число запретных продуктов войдут шоколадки и конфеты, чипсы, газировки, сладкие молочные и сокосодержащие напитки, торты, пирожные и пудинги, печенье, готовые завтраки, йогурты с сахаром и добавками, пицца, а также готовая еда.
Худеть британцев призвал в конце июля премьер-министр страны Борис Джонсон, перенесший весной коронавирусную инфекцию в тяжелой форме. Сам страдая от лишнего веса, он пришел к заключению, что ожирение усугубило тяжесть течение болезни. После выздоровления он начал показывать британцам пример и принялся сбрасывать вес — премьер-министра не раз фотографировали во время пробежки.
В стране Борис Джонсон запустил кампанию «Улучшение здоровья» («Better Health»). «Похудеть сложно, но даже после небольших изменений мы все сможем чувствовать себя более здоровыми», — убеждал премьер-министр.
В рамках программы «Улучшение здоровья» жителям Великобритании рекомендовано было все больше передвигаться на велосипеде, а не на машине или общественном транспорте — велосипедные прогулки, как предполагалось, должны официально выписывать своим пациентам врачи. Для этого обещали расширить в стране сеть велосипедных прокатов и велосипедных дорожек.
Кроме того, Борис Джонсон запретил рекламу нездоровой пищи по телевидению до 9 часов вечера, а сети ресторанов и закусочных обязал рядом с ценой за каждое блюдо писать калорийность — то же самое необходимо делать и с алкоголем.
И уже в июле предлагалось запретить магазинам устраивать акции «Купи один — получи другой в подарок». для высококалорийных продуктов.
В рамках «Улучшения здоровья» масс-медиа предлагалось также больше рассказывать британцам про риски избыточного веса, а пациентам с ожирением — предоставить 12-недельный план по снижению веса и развитию здоровых привычек питания. Однако как были реализованы эти планы в последние несколько месяцев, не совсем ясно, поскольку на повестке дня продолжает стоять борьба с распространением коронавирусной инфекции.
В кампанию Бориса Джонсона входит и программа по профилактике диабета — ожирение часто бывает связано с сахарным диабетом II типа.