Кредитный капкан. Как пенсионеров обманывают в банках

На чём могут обмануть пенсионера в банке
Как показала свежая статистика Федеральной службы судебных приставов, должниками в этом году оказались более одного миллиона пенсионеров. На них приходится каждое шестое неоконченное исполнительное производство по взысканию просрочек по кредитам.
Конечно, многие брали в долг деньги осознанно. В этом году причин для оформления кредитов стало больше. У кого-то родственники теряли работу из-за пандемии коронавируса, кому-то требовались деньги на лечение или помощь детям и внукам. Другое дело, что и жертвами недобросовестных сотрудников банков пенсионеры в этом году становились очень часто. Из-за пандемии многие работники недополучили своих бонусов и премий. Зарплата менеджеров в банках зависит от количества проданных услуг. В итоге они стали навёрстывать упущенное, в том числе за счёт пенсионеров.
— Навязали кредит инвалиду. 270 тысяч!!! Пришёл домой, случайно увидели бумаги из банка. А ведь папа даже не понял, какие документы подписывал и что ему на карту деньги перевели! — так выглядит типичная жалоба от родственников пострадавших пенсионеров.
Ещё одна распространённая проблема — это навязывание дополнительных услуг на очень приличные суммы. Например, человек берёт кредит на 300 тысяч, а 90 добавляется за страховку и какие-либо сервисы. В результате нагрузка по выплатам растёт — и выше шанс, что клиент с ней не справится и окажется в должниках.
В банках сейчас встречаются различные махинации. Причём заметить их становится всё труднее. Многие пенсионеры и не догадываются о том, что их обманули. Например, сотрудник торопит быстрее подписать документы. Даже если в них указаны непонятные термины и невыгодная процентная ставка. Как правило, пожилые люди не задумываются, какая огромная разница между кредитом под семь и восемь процентов годовых. Особенно если речь идёт о крупных суммах.
Павел Сигалпервый вице-президент «Опоры России»
Он отметил, что нередко пенсионеры остаются в должниках после оформления кредитной карты. Этот продукт на первый взгляд кажется совершенно безобидным. К тому же менеджеры обычно говорят волшебные слова «всё бесплатно». При этом далеко не всегда они описывают пенсионерам настоящие условия по карте. Как только заканчивается льготный период, наступает время платить проценты, а это для многих пожилых людей становится сюрпризом.
— Сейчас набирает популярность ещё одна неочевидная схема обмана. Пенсионеры приходят в банк, им предлагают кредит «на очень выгодных условиях». Человек подписывает договор, и тут менеджер говорит, что допустил небольшую ошибку, и просит переподписать документ заново. Как правило, клиент не читает новый экземпляр и быстро его подписывает, а условия там могут серьёзно поменяться. Как правило, этим занимаются не в крупных банках, которые заботятся о своей репутации, а в небольших финансовых организациях или МФО, — пояснил Павел Сигал.
Как пенсии пропадают в МФО
Ещё одна проблема — это так называемые займы «до пенсии». Чтобы стать должником по микрокредиту, совсем не обязательно обращаться напрямую в МФО. Можно получить деньги на лечение, оформив заём напрямую в клинике. Кстати, известно немало случаев, когда такие кредиты пациентам выдавали псевдоврачи-аферисты.
Недобросовестные МФО могут навязывать пенсионерам микрозаймы «до пенсии», более крупные суммы на лечение или, например, покупку ортопедической техники и обуви, которая стоит недёшево.
Наталья Мильчаковазаместитель руководителя ИАЦ «Альпари»
В конечном итоге пожилой человек легко попадает в финансовую кабалу, а в случае неуплаты кредит может списываться с его карты. Судебные приставы имеют право удерживать в счёт погашения долга до 50% от пенсии.
Что делать, если у пенсионера появились долги
Наталья Мильчакова советует пенсионерам посещать в основном крупные банки. В таком случае намного меньше риск получить нежданный кредит. К тому же там обычно идут навстречу клиенту при возникновении спорных вопросов. Одним словом, защитить свои права будет легче.
Впрочем, это совершенно не гарантирует, что не появится проблем с дополнительными услугами. Их навязывают даже в самых известных и стабильных банках.
Но многие проблемы решаемы. Например, есть так называемый период охлаждения. Это значит, что в течение 14 дней клиент имеет право вернуть кредит в банк, а также отказаться от страховки или других ненужных услуг. Если деньги были выданы на определённые цели, то период охлаждения увеличивается до 30 дней. Правда, надо понимать, что проценты за фактический срок кредитования выплатить придётся.
— Если же человек не сразу понял, что ему навязали лишний продукт или он переплатил по кредиту, то в большинстве случаев вернуть деньги уже нельзя. Сотрудники банков обычно действуют в правовом поле, а в договорах придраться не к чему. Возраст и незнание законов не освобождают от ответственности. Так что, прежде чем подписать какие-то бумаги в банке, пенсионерам стоит посоветоваться с родственниками, а ещё лучше взять документы домой и спокойно их изучить. Тогда риск стать должником значительно снизится, — пояснил старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.