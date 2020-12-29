Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С января расплатиться наличными станет сложнее Что ждет покупателей и бизнес
Фоторепортажи
27Победители самых престижных фотоконкурсов 2020 года
30Лучшие снимки фотоагентств 2020
10:57 (мск), источник: РИА Новости

Эксперт рассказал, кому должны увеличить зарплату в 2021 году

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В 2021 году повысить зарплату работникам обязаны все работодатели на основании Трудового кодекса. Величина индексации зависит от темпов роста цен на товары и услуги.

Источник: РИА Новости

Требование о повышении зарплаты касается и тех работодателей, у которых кто-то из сотрудников зарабатывает меньше величины МРОТ, рассказала агентству «Прайм» руководитель HR службы юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светлана Краснянская.

Новость
Исследование показало, на что россияне потратят тринадцатую зарплату

Согласно ст. 133 ТК РФ, Работодатель не может платить сотрудникам, работающим на условиях полного дня, зарплату ниже МРОТ (ст. 133 ТК РФ). «В свою очередь сам порядок индексации законодательно не установлен, законодательство устанавливает лишь обязанность работодателя ее осуществлять», — уточняет эксперт.

Государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения индексируют зарплаты сотрудников в порядке, установленном трудовым законодательством и прочими правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Прочие работодатели производят индексацию согласно правилам, установленным коллективным договором, соглашениями и локальными нормативными актами (ЛНА).

Наличие договоров, которые подразумевают индексацию зарплат сотрудникам, проверяют сотрудники налоговой инспекции. К сожалению, по факту индексация в коммерческих фирмах не производится и даже не прописана в договорах, констатирует Краснянская.

 Стало известно о состоянии госпитализированной Алисы Фрейндлих
Не спастись: Великобритания обрекла на страдания миллионы граждан России
Возрастное ограничение 18+
В России выявили 27 тысяч случаев коронавируса за сутки
Подсчитан ущерб, нанесенный россиянином команде «Формулы-1»
Медики перечислили ранние симптомы коронавируса
Кредитный капкан. Как пенсионеров обманывают в банках
В Конгрессе одобрили увеличение выплат американцам до $2 тысяч
Фотогалерея: Лучшие снимки фотоагентств 2020
Власти КНДР начали запрещать использование иностранной валюты
Hi-Tech
Перевал Дятлова: архивные фото и «дикие» версии Технологии против загадки СССР
Горячие темы на Авто
А будет ли праздником Новый год? 668
Выдайте меня замуж. 342
Праздник будет 275
все как с одного двора... детства)) 233
Кино
Наташа Королева похудела на 6 кг за время участия в шоу «Племя» Артистка рассказала о съемках и жизни в дикой природе
Новости партнеров
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
Что известно о грядущей денежной реформе и кто от нее пострадает
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
Дети
Три новогодних блюда, которые понравятся всем (фото) Они требуют минимальных усилий, но гарантируют эффектный результат
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь