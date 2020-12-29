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02:26 (мск), источник: Известия

Врачи назвали самые ранние симптомы COVID-19

Врачи американской клиники Майо рассказали о ранних малораспространенных симптомах коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщило Daily Express.

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Источник: РИА "Новости"

О заражении COVID-19 могут свидетельствовать потеря аппетита, тошнота, рвота и диарея. В тоже время специалисты отметили, что подобные проявления заболевания могут длиться всего один день и встречаются довольно редко.

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Исследователи изучили медицинские записи 116 человек, которые дали положительный результат на коронавирус. Почти у трети пациентов отмечались тошнота, потеря аппетита, рвота или диарея.

По словам ученых, диарея и тошнота часто возникают до появления респираторных симптомов. Однако, как пояснили врачи, тошнота может сигнализировать, например, о гриппе, мигрени, желудочно-кишечных расстройствах или депрессии.

Если же человек заразился коронавирусом, то вслед за тошнотой начнутся кашель, температура, потеря вкуса и обоняния.

27 декабря стало известно, что люди, переболевшие так называемым «длительным коронавирусом», назвали одним из эффектов паросмию — искаженное восприятие запахов. По мнению профессора Нирмала Кумара, такой эффект можно объяснить тем, что SARS-CoV-2 — это нейротропный вирус. Он поражает нервы в области неба, что является шоком для нервной системы.

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