Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С 1 января оплачивать работу будут по-новому Что ждет сотрудников
Фоторепортажи
27Победители самых престижных фотоконкурсов 2020 года
12В Нэшвилле взорвался автомобиль
04:00 (мск), источник: РИА Новости

Голикова рассказала, когда россияне смогут выбирать вакцину от COVID-19

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Уже в первом квартале 2021 года все россияне, возможно, смогут выбирать, какой из вакцин прививаться от COVID-19, сообщила в интервью РИА Новости вице-премьер Татьяна Голикова.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА Новости

«У них уже сейчас есть такая возможность. Вторая вакцина в небольших партиях — порядка 30 тысяч — уже вышла в гражданский оборот, и мы их направляем во многие субъекты Российской Федерации — в Тульской области, Ростовской области, в Москве. И сейчас только-только были направлены две новые партии в гражданский оборот, они уже по более широкому кругу субъектов РФ задействованы», — сказала вице-премьер.

На уточняющий вопрос, будет ли у россиян возможность выбирать с появлением каждой новой вакцины, Голикова ответила утвердительно.

«Наверное, это не будет в январе, но в первом квартале мы надеемся, что именно так и будет», — сказала вице-премьер.

Минздрав уже зарегистрировал две российские вакцины от COVID-19: созданную НИЦЭМ имени Гамалеи «Спутник V» и разработку центра «Вектор» Роспотребнадзора — «ЭпиВакКорона». Поставки обоих препаратов в регионы уже начались.

Еще одна вакцина находится в разработке Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. Это так называемая цельновирионная вакцина — в ее основе используется коронавирус SARS-CoV-2, который лишен своих инфекционных свойств, но при этом способен вызывать иммунную реакцию. Ее регистрация ожидается в феврале 2021 года.

На доклиническом этапе исследований находится генетическая вакцина от коронавируса «Урал» — разработка завода «Медсинтез» в Свердловской области. По словам депутата Госдумы, члена комитета по охране здоровья Александра Петрова, клинические испытания продлятся еще около года.

Над созданием вакцины от коронавируса также работают в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток ФМБА России, в Институте биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова, в Институте общей генетики имени Вавилова, в Институте экспериментальной медицины, в НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России, в Казанском и Крымском федеральных университетах, в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, на базе биологического факультета МГУ имени Ломоносова.

 Стало известно о состоянии госпитализированной Алисы Фрейндлих
Не спастись: Великобритания обрекла на страдания миллионы граждан России
Возрастное ограничение 18+
Медики перечислили ранние симптомы коронавируса
В Германии восемь человек получили пятикратную дозу вакцины
Пенсионный фонд назвал сроки выплаты январской пенсии
«Северсталь» аннулировала долг сына Черномырдина на 18 млрд
Фотогалерея: кого мы потеряли в 2020 году
Морозы превратили Новосибирск в «город-призрак» (фото)
Здоровье
Трудности перевода: как говорить с врачом о раке груди Современный взгляд на заболевание.
Hi-Tech
Россиянам предложили Samsung по гигантской цене Для ценителей роскоши
Авто
Чему нужно научить детей, прежде чем отпускать гулять Авто Mail.ru рассказывает, как прошла Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» и почему это так важно — рассказывать детям о правилах поведения на дороге
Новости партнеров
Коронавирус атакует? ДЕР: добровольческое движение набирает новые обороты
Пенсионеров, продолжающих работать, ждет еще поддержка
Школы, больницы, стадионы: Хакасии помогут со строительством
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
Gnezdo.ru
10 бездарных звезд, которых не любят зрители
"Воронины"... Как актеры умирали один за другим
Легендарному фильму - 40. Что осталось за кадром
Как выглядит брат эпатажного Никиты Джигурды
Новости партнеров
«Единая Россия» победила аптечную бюрократию
"Единая Россия" предложила новые меры поддержки пенсионеров
Людям дали карт-бланш. Как будет работать народный бюджет
"Единая Россия" добивается индексации пенсий работающим пенсионерам
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь