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05:45 (мск), источник: ТАСС

Власти Аргентины получили более 300 тыс. заявок на вакцинацию «Спутником V»

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 декабря. /ТАСС/. Более 300 тыс. жителей крупнейшей в Аргентине провинции Буэнос-Айрес подали заявки на вакцинацию от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Об этом сообщила в понедельник пресс-служба региона.

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Источник: РИА "Новости"

«К настоящему моменту зарегистрировались для получения вакцины 315 тыс. человек. В рамках национальной кампании [по вакцинации], которая начнется одновременно по всей стране завтра [во вторник], на территории Буэнос-Айреса будут работать 600 прививочных пунктов», — говорится в сообщении.

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Оставить заявку на специальном сайте могут все желающие жители региона. Однако, как отметили власти провинции, на первом этапе вакцинация будет проводиться только среди медработников. «На следующем этапе будут включены сотрудники правоохранительных органов и работники сферы образования, лица старше 60 лет и лица в возрасте от 18 до 59 лет с хроническими заболеваниями», — добавили в пресс-службе.

Первая партия «Спутника V» в количестве 300 тыс. доз прибыла в Аргентину 24 декабря. Из них 123 тыс. были распределены в провинции Буэнос-Айрес, столице страны досталось 23,1 тыс. доз, оставшаяся часть была доставлена в другие регионы Аргентины. Вакцинация должна начаться по всей стране во вторник в 09:00 по местному времени (15:00 мск). Приоритет будут отдаваться медработникам, трудящимся в отделениях интенсивной терапии.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций и правительство Аргентины подписали контракт на поставку 10 млн доз препарата «Спутник V».

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