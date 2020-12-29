Власти Аргентины получили более 300 тыс. заявок на вакцинацию «Спутником V»

05:45 (мск), источник: ТАСС
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«К настоящему моменту зарегистрировались для получения вакцины 315 тыс. человек. В рамках национальной кампании [по вакцинации], которая начнется одновременно по всей стране завтра [во вторник], на территории
Оставить заявку на специальном сайте могут все желающие жители региона. Однако, как отметили власти провинции, на первом этапе вакцинация будет проводиться только среди медработников. «На следующем этапе будут включены сотрудники правоохранительных органов и работники сферы образования, лица старше 60 лет и лица в возрасте от 18 до 59 лет с хроническими заболеваниями», — добавили в
Первая партия «Спутника V» в количестве 300 тыс. доз прибыла в Аргентину 24 декабря. Из них 123 тыс. были распределены в провинции
Ранее Российский фонд прямых инвестиций и правительство Аргентины подписали контракт на поставку 10 млн доз препарата «Спутник V».