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13:31 (мск), источник: РИА Новости

В ФРГ 23 поезда задержали из-за лебедя, оплакивавшего своего спутника

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Более 20 поездов были задержаны в Германии почти на час из-за лебедя, «скорбевшего» на железнодорожных путях по причине гибели своего спутника, говорится в пресс-релизе местной полиции.

Источник: Bundespolizei
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Согласно заявлению правоохранителей на сайте Presse Portal, инцидент, который потребовал проведения «особой спасательной операции», произошел 23 декабря на железной дороге, соединяющей Кассель (земля Гессен) и Геттинген (земля Нижняя Саксония).

Два лебедя забрели в район высокоскоростной железной дороги, и одна из птиц погибла, став, предположительно, жертвой контактной сети. Оставшаяся в живых птица не хотела покидать место инцидента, и неоднократные попытки ее выманить с путей также не приносили успеха.

На помощь пришли пожарные из гессенской коммуны Фульдаталь, которые подняли птицу с помощью специального оборудования.

«Из-за спасательной операции 23 поезда были задержаны примерно на 50 минут», — отмечается в заявлении.

Уцелевшего лебедя позднее выпустили на реке Фульда.

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