13:31 (мск), источник: РИА Новости
В ФРГ 23 поезда задержали из-за лебедя, оплакивавшего своего спутника
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Более 20 поездов были задержаны в Германии почти на час
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Согласно заявлению правоохранителей на сайте Presse Portal, инцидент, который потребовал проведения «особой спасательной операции», произошел 23 декабря на железной дороге, соединяющей Кассель (земля Гессен) и Геттинген (земля Нижняя Саксония).
Два лебедя забрели в район высокоскоростной железной дороги, и одна из птиц погибла, став, предположительно, жертвой контактной сети. Оставшаяся в живых птица не хотела покидать место инцидента, и неоднократные попытки ее выманить с путей также не приносили успеха.
На помощь пришли пожарные из гессенской коммуны Фульдаталь, которые подняли птицу с помощью специального оборудования.
«Из-за спасательной операции 23 поезда были задержаны примерно на 50 минут», — отмечается в заявлении.
Уцелевшего лебедя позднее выпустили на реке Фульда.