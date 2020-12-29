07:24 (мск), источник: РИА Новости
Инфекционист Минздрава: лишь 21% россиян готовы привиться от COVID-19
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Первыми переломить ситуацию с коронавирусом смогут те страны, которые в максимально короткие сроки охватят вакцинацией большую часть населения, при этом в РФ сейчас готовность граждан привиться от COVID-19 — лишь 21%, сообщила РИА Новости президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова.