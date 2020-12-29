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07:24 (мск), источник: РИА Новости

Инфекционист Минздрава: лишь 21% россиян готовы привиться от COVID-19

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Первыми переломить ситуацию с коронавирусом смогут те страны, которые в максимально короткие сроки охватят вакцинацией большую часть населения, при этом в РФ сейчас готовность граждан привиться от COVID-19 — лишь 21%, сообщила РИА Новости президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова.

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Источник: РИА Новости

«Те страны, которые максимально и в короткие сроки охватят вакцинацией свое население, те и будут в выигрыше», — ответила Шестакова на вопрос, какие страны быстрее справятся с коронавирусом.

При этом массовые опросы о готовности населения европейских стран привиться от COVID-19 прямо сейчас, по словам специалиста, показывают 65%. Максимум в Китае — 97%. А в России аналогичный показатель — лишь 21%.

«Этим я обеспокоена», — добавила Шестакова.

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