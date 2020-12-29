Поклонская рассказала о «депрессняке» из-за проповедей Отца Сергия

По ее словам, священник «морочил голову» людям своими проповедями.
Поклонская отметила, что если силовые ведомства решили задержать схиигумена, значит у них были на то основания. Сама же депутат неодобрительно относится к тому, что делает и говорит Сергий.
«То, что я видела в YouTube, — умереть за Россию, все дела — это страшно и очень опасно», — заявила Поклонская изданию «Подъем».
По ее словам, люди обращаются к церкви для того, чтобы узнать «правильные способы веры», но вместо этого слышат совсем не жизнеутверждающие проповеди. В нынешние тяжелые времена всем хочется найти что-то, ради чего стоит жить, а не умереть, подчеркнула Поклонская.
«Тот год очень сложный, ещё и вот такие проповеди — они ещё больше вводят в депрессняк», — сказала она.
В ночь на 29 декабря правоохранительные органы при поддержке ОМОНа задержали экс-схиигумена Сергия (настоящее имя — Николая Романов), который находился в захваченном им Среднеуральском женском монастыре. Против него возбуждено уголовное дело по трем статьям — склонение к самоубийству детей, нарушение права на свободу совести и вероисповедания, а также самоуправство.
Утром 29 декабря Отца Сергия конвоировали в Москву. Днем начнется рассмотрение его дела в Басманном суде.