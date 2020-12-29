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15:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Женщина выставила на продажу самые длинные ногти в мире

Рекордные ногти она растила 28 лет.

54-летняя Айанна Уильямс из Хьюстона в 2017 году попала в Книгу рекордов Гиннеса как женщина с самыми длинными ногтями на руках. Их она не стригла с 1992 года, и за это время они успели вырасти почти до 97 сантиметров.

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По словам Айанны, ее бывший муж сначала скептически относился к ее затее, но затем стал поддерживать и взял на себя большую часть домашних забот, которые супруга не могла выполнять из-за длинных ногтей.

Однако шесть лет назад они развелись, и женщине стало сложно со всем справляться самостоятельно. Именно тогда она впервые задумалась о том, чтобы избавиться от ногтей, но сначала решила официально зарегистрировать свой рекорд.

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В 2020 году американка заболела диабетом, а потому справляться с болезнью, домом и внуками стало намного сложнее. Потому Уильямс решила выставить на продажу свои почти метровые ногти. Она дала объявление в газету и в соцсетях и объявила на них свою цену — 47 тысяч долларов. Именно за столько она готова обрезать свои ногти и передать их новому владельцу, который сможет хранить их в коллекции или использовать в качестве накладных ногтей, пишет LadBible.

Кстати, сейчас у Айанны новое увлечение — она отращивает ногти на ногах, но не потому, что хочет достичь нового рекорда, а просто ради красоты.

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Екатерина Гура

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