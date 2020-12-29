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17:00 (мск), источник: Газета.Ру

Один из «уснувших» у пациентки медиков рассказал, как получилось трогательное фото

Попавший на снимок медик из COVID-отделения в Сосновом бору Ленинградской области рассказал «Газете.Ru», что во время смены он и его коллеги не спали, а на пол прилегли только отдохнуть.

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На фотографии, которая стала популярной в Сети, видно, как трое медиков ночью лежат на полу рядом с пациентом, подключенным к аппарату ИВЛ. Снимок сделала одна из сотрудниц COVID-отделения. Она сфотографировала запись с камеры видеонаблюдения в палате.

«Нет, мы не спали, просто, вымотавшись физически и морально, мы под утро прилегли на холодный пол, потные в этих костюмах, которые не дышат, чтобы как-то ощутить прохладу, чтобы хоть как-то отдохнуть», — рассказал «Газете.Ru» Расуль.

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По его словам, ночная смена в тот день была незапланированной. До нее Расуль уже отработал днем и после 20 часов собирался отдохнуть, но ему написали в рабочем чате.

«Так получилось, что пациента охватила паническая атака, это можно сравнить с утоплением, когда человек подсознательно пытается ухватиться за какие-то предметы, барахтается. Она думала, что кислородная маска мешает дышать, отрывала ее и катетеры. За ней нужно было следить. В два часа ночи в рабочей беседе нам написали, что нужна помощь», — сказал Расуль.

За время дежурства пациентку удалось успокоить. В этот момент медикам оставалось ждать утра и следить за состоянием женщины. Тогда они и прилегли на пол.

«Мы присели, а потом прилегли. Пол, понимаете, твердущий. Не хотелось еще и застудиться. Поэтому мы старались несильно развалиться. Все равно мы прилегли не чтобы поспать, а чтобы отдохнуть, но все равно следили за мониторами и пульсом, маской. Так получилось, что нас сфотографировали в этот момент», — сказал молодой человек.

Расуль уточнил, что после работы в ночь ему снова пришлось выйти на смену днем, поэтому отдохнуть получилось только к вечеру. Медик добавил, что пациентке, которую они «охраняли», стало лучше. Расуль не стал уточнять ее возраст, но сказал, что она не входит в группу риска.

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