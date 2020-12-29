17:00 (мск), источник: Газета.Ру
Один из «уснувших» у пациентки медиков рассказал, как получилось трогательное фото
Попавший на снимок медик из
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
На фотографии, которая стала популярной в Сети, видно, как трое медиков ночью лежат на полу рядом с пациентом, подключенным к аппарату ИВЛ. Снимок сделала одна из сотрудниц
«Нет, мы не спали, просто, вымотавшись физически и морально, мы под утро прилегли на холодный пол, потные в этих костюмах, которые не дышат, чтобы
По его словам, ночная смена в тот день была незапланированной. До нее Расуль уже отработал днем и после 20 часов собирался отдохнуть, но ему написали в рабочем чате.
«Так получилось, что пациента охватила паническая атака, это можно сравнить с утоплением, когда человек подсознательно пытается ухватиться за
За время дежурства пациентку удалось успокоить. В этот момент медикам оставалось ждать утра и следить за состоянием женщины. Тогда они и прилегли на пол.
«Мы присели, а потом прилегли. Пол, понимаете, твердущий. Не хотелось еще и застудиться. Поэтому мы старались несильно развалиться. Все равно мы прилегли не чтобы поспать, а чтобы отдохнуть, но все равно следили за мониторами и пульсом, маской. Так получилось, что нас сфотографировали в этот момент», — сказал молодой человек.
Расуль уточнил, что после работы в ночь ему снова пришлось выйти на смену днем, поэтому отдохнуть получилось только к вечеру. Медик добавил, что пациентке, которую они «охраняли», стало лучше. Расуль не стал уточнять ее возраст, но сказал, что она не входит в группу риска.