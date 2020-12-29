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Названы запреты в ночь на Новый год: за что оштрафуют

Веселье и фейерверки по жестким правилам.

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Источник: РИА "Новости"

В наступающую новогоднюю ночь нарваться на штраф можно даже, неосмотрительно выложив в соцсеть селфи с вечеринки. На этот Новый год к стандартным правилам добавились ограничения по коронавирусу.

С помощью юристов мы выяснили, за какое именно веселье в грядущую волшебную ночь накажут рублем.

Общепит и развлекательные площадки

За нарушение запретов, связанных с ковид-безопасностью, в новогоднюю ночь оштрафовать могут не только предприятия, но и их клиентов. В столице и в большинстве российских городов до 15 января запрещена работа общепита и любых развлекательных учреждений после 23.00, и новогодняя ночь — не исключение. А в Питере подобные заведения закрыты вовсе.

За самовольное открытие и прием посетителей наказано будет не только учреждение, которому светит штраф до 300 тыс руб, но и его посетители — штраф до 30 тыс руб.

Съемные помещения (лофты, коттеджи и пр.)

На те же три десятка тысяч погорит частное лицо, закатившее шумную вечеринку в арендованном помещении, с доставкой блюд из ресторана и слишком большим количеством гостей.

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Если мероприятие помогло устроить некое юрлицо — например, ивент-агентство — оно будет наказано на сумму от 100 до 300 тыс руб. На законный вопрос, какое же количество гостей в глазах властей «слишком велико», юристы советуют каждому заглянуть в соответствующие нормативные акты своего региона, так как правила могут отличаться. К примеру, в Оренбургской области даже к себе домой запрещено приглашать более 10 человек, иначе схлопочешь материальное взыскание.

Но в большинстве российских регионов определение «частного массового мероприятия», карающегося штрафом в 30 тыс руб, довольно размыто: под ним понимают любое сборище в наемном помещении с заказанным обслуживанием со стороны (кейтерингом). Но как же власти намерены узнавать о подобных закрытых вечеринках? На этот вопрос пока ответил только Питер: в местном управлении Роспотребнадзора признались, что уже проводят мониторинг подобных сборищ в соцсетях (благо гости тусовок исправно выкладывают фото и видео), а в новогоднюю ночь не исключены и полицейские рейды.

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Домашние посиделки

Штрафы могут настигнуть и в стенах родного дома: к примеру, за чересчур шумное домашнее застолье могут взыскать от 1 до 2 тыс руб. Другой вопрос, какой шум в новогоднюю ночь считать излишним?

Некоторые юристы предлагают ориентироваться на федеральный закон, согласно которому шум в ночное время (с 23.00 до 07.00) «не должен превышать спокойную речь человека». К примеру, в столице нарушение этого требования карается штрафом в 2000 руб.

Но ведь все-таки новогодняя ночь, неужели не будет исключения? Приватно блюстители порядка подсказывают, что, хотя формальных правил никто не отменял, на деле в новогоднюю ночь закон о тишине применяется только в случае поступления сигнала. Проще говоря, если соседи вас услышат, позавидуют и сообщат, куда надо, готовьте ваши денежки. Поэтому формальные правила лучше держать в голове, особенно, если в вашем регионе они жестче, чем в других. В Самарской области, например, празднование Нового года разрешено с 22.00 31.12 до 03.00 01.01, а в Питере дольше всего на час — до 4 утра.

Любое дальнейшее громкое ликование даже у себя дома — нарушение.

Гуляния под открытым небом

Они не запрещены и даже поощряются, но и тут можно по незнанию схлопотать наказание рублем. Эксперты подсказывают, что важно знать, что именно запрещено в вашем конкретном регионе, так как нормативы сейчас везде разные. Так в Питере и в Новосибирске даже гулять нельзя компанией более 50 человек, иначе это уже не прогулка, а массовое мероприятие, карающееся материальным взысканием. Также блюститель порядка, кто бы он ни был, несмотря на праздничную ночь, вправе выписать гражданам штраф за распитие горячительного в общественных местах и за шум возле них.

Дело в том, что в эту новогоднюю ночь повышенный шум расценивается не столько как нарушение покоя других, сколько как фактор, свидетельствующий о скоплении в одном месте большого количества людей — то есть о несоблюдении санитарно-эпидемиологических норм.
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Пиротехника

С этой новогодней ночи стартуют новые правила ее использования, за нарушения — штраф от 2 до 3 тыс руб. А если вследствие запуска петард и фейерверков что-то загорится, то от 4 до 5 тыс руб.

Запрещено «салютовать» в помещениях и со сцены; с балконов, лоджий, крыш, чердаков, у подъездов и вблизи жилых домов в принципе; на кладбищах, в природных заповедниках, возле ценных объектов культурного наследия, церквей, храмов, возле взрывоопасных объектов и у полотна железной дороги.

Запрещена пиротехника и в плохую погоду, но в случае новогодней ночи такое предупреждение должно быть дано отдельно.

На бенгальские огни и хлопушки запреты не распространяются, но нельзя забывать, что сопровождающее их запуск веселье может нарушать региональные «тихие часы», действительные даже в праздничную ночь.

— Массовые мероприятия на открытом воздухе, к которым могут приравнять и слишком большую компанию на прогулке, чреваты штрафом до 40 тысяч рублей, — предостерегает адвокат Майя Шевцова. — Распитие алкоголя в общественных местах предусматривает штраф до 1500 рублей. Неправильное использование пиротехники не только нарушающее закон о тишине, но и подвергает риску жизнь и здоровье окружающих, поэтому, в зависимости от обстоятельств, нарушение может караться штрафом от 500 рублей до 5 тысяч и даже арестом на 15 суток. Конечно, многие захотят оспорить штрафы за новогодние гулянья, и в принципе это возможно. Но в наступающую новогоднюю ночь, учитывая ее особенности, лучше соблюдать правила, не попадая в поле зрения правоохранителей вовсе. А то как новый год встретишь, так его и проведешь.

Жанна Голубицкая

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