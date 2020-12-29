18:00 (мск), источник: Московский комсомолец
Названы запреты в ночь на Новый год: за что оштрафуют
Веселье и фейерверки по жестким правилам.
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В наступающую новогоднюю ночь нарваться на штраф можно даже, неосмотрительно выложив в соцсеть селфи с вечеринки. На этот Новый год к стандартным правилам добавились ограничения по коронавирусу.
За нарушение запретов, связанных с
На те же три десятка тысяч погорит частное лицо, закатившее шумную вечеринку в арендованном помещении, с доставкой блюд из ресторана и слишком большим количеством гостей.
Если мероприятие помогло устроить некое юрлицо — например,
Но в большинстве российских регионов определение «частного массового мероприятия», карающегося штрафом в 30 тыс руб, довольно размыто: под ним понимают любое сборище в наемном помещении с заказанным обслуживанием со стороны (кейтерингом). Но как же власти намерены узнавать о подобных закрытых вечеринках? На этот вопрос пока ответил только Питер: в местном управлении Роспотребнадзора признались, что уже проводят мониторинг подобных сборищ в соцсетях (благо гости тусовок исправно выкладывают фото и видео), а в новогоднюю ночь не исключены и полицейские рейды.
Штрафы могут настигнуть и в стенах родного дома: к примеру, за чересчур шумное домашнее застолье могут взыскать от 1 до 2 тыс руб. Другой вопрос, какой шум в новогоднюю ночь считать излишним?
Некоторые юристы предлагают ориентироваться на федеральный закон, согласно которому шум в ночное время (с 23.00 до 07.00) «не должен превышать спокойную речь человека». К примеру, в столице нарушение этого требования карается штрафом в 2000 руб.
Но ведь
Они не запрещены и даже поощряются, но и тут можно по незнанию схлопотать наказание рублем. Эксперты подсказывают, что важно знать, что именно запрещено в вашем конкретном регионе, так как нормативы сейчас везде разные. Так в Питере и в Новосибирске даже гулять нельзя компанией более 50 человек, иначе это уже не прогулка, а массовое мероприятие, карающееся материальным взысканием. Также блюститель порядка, кто бы он ни был, несмотря на праздничную ночь, вправе выписать гражданам штраф за распитие горячительного в общественных местах и за шум возле них.
С этой новогодней ночи стартуют новые правила ее использования, за нарушения — штраф от 2 до 3 тыс руб. А если вследствие запуска петард и фейерверков
Запрещено «салютовать» в помещениях и со сцены; с балконов, лоджий, крыш, чердаков, у подъездов и вблизи жилых домов в принципе; на кладбищах, в природных заповедниках, возле ценных объектов культурного наследия, церквей, храмов, возле взрывоопасных объектов и у полотна железной дороги.
Запрещена пиротехника и в плохую погоду, но в случае новогодней ночи такое предупреждение должно быть дано отдельно.
— Массовые мероприятия на открытом воздухе, к которым могут приравнять и слишком большую компанию на прогулке, чреваты штрафом до 40 тысяч рублей, — предостерегает адвокат Майя Шевцова. — Распитие алкоголя в общественных местах предусматривает штраф до 1500 рублей. Неправильное использование пиротехники не только нарушающее закон о тишине, но и подвергает риску жизнь и здоровье окружающих, поэтому, в зависимости от обстоятельств, нарушение может караться штрафом от 500 рублей до 5 тысяч и даже арестом на 15 суток. Конечно, многие захотят оспорить штрафы за новогодние гулянья, и в принципе это возможно. Но в наступающую новогоднюю ночь, учитывая ее особенности, лучше соблюдать правила, не попадая в поле зрения правоохранителей вовсе. А то как новый год встретишь, так его и проведешь.
Жанна Голубицкая