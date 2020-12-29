«В апреле укололся»: Греф привился вакциной «Спутник V» до ее регистрации

Глава «Сбера» Герман Греф рассказал, что привился вакциной от коронавируса, созданной Центром Гамалеи, за четыре месяца до ее регистрации. «Да, в апреле укололся “Спутником V”. Тогда других вариантов не было», — заявил Греф в интервью ТАСС.
Он пояснил, что Сбербанку тогда поручили проектное сопровождение производства вакцины. «Когда я увидел, что академик Гинцбург и его команда из Центра Гамалеи привились, возложив на себя ответственность, то решил присоединиться к ним», — сообщил он.
Греф отметил, что это вопрос доверия и у него не было сомнений в профессионализме команды Центра Гамалеи:
Поэтому я посчитал, что могу быть в составе первой группы. Меня спросили: «Хорошо подумали? Тогда подпишите бумагу…»
Глава «Сбера» уточнил, что побочного эффекта от вакцины у него почти не было, лишь к вечеру следующего дня после прививки «стало немножко ломать».
По словам Грефа, он на собственном примере убедился, что «защита работает хорошо». Он рассказал, что много раз оказывался в командировках с людьми, подхватившими COVID-19, но еще не знавшими об этом. Потом все, кто ездил с ними, заболевали, а он оставался в строю. «Я видел, как тяжело болеют люди, для меня слишком большой риск выпасть на месяц из жизни в столь тяжелый момент», — сказал Греф.
Ранее осведомленные источники рассказали Bloomberg, что российская элита получила доступ к экспериментальной вакцине от коронавируса еще в апреле. По их словам, раньше других прививки «Спутником V» сделали топ-менеджеры крупных компаний, миллиардеры и чиновники. Программа сохранялась в тайне, чтобы избежать наплыва участников, заявил агентству знакомый с ситуацией источник. Он отметил, что вовлечены в нее были несколько сотен человек.
Российская вакцина от коронавируса на тот момент не была выпущена в гражданский оборот, и ее применение вне рамок клинических исследований пока невозможно, говорил тогда помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. «Вакцину получали добровольцы, официально включенные в испытания. После завершения испытаний будет решаться вопрос ее государственной регистрации», — отметил он.
Позднее о том, что прививку можно сделать «по блату», рассказали Forbes в одном крупном банке. «Прививку можно сделать, это бесплатно, но нужно договариваться через нужных людей, которые имеют отношение к вакцине», — сказал собеседник издания. Источник в АФК «Система», структура которой входит в число производителей вакцины, отметил, что «никого не заставляют делать прививку, но вроде бы уже вся верхушка привилась».