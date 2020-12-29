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18:06 (мск), источник: РИА Новости

Московским школьникам продлили зимние каникулы

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Зимние каникулы для московских школьников 1−11 классов продлили до 17 января включительно, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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Источник: РИА Новости

До этого же дня останутся заблокированными льготные карты учеников 6−11 классов.

В период каникул дистанционных занятий не будет. Однако ребята могут повторить пройденный и по желанию изучать новый материал с помощью Московской электронной школы.
Сергей Собянин

На длинные каникулы уходят и учащиеся колледжей, учреждений дополнительного образования детей и спортивных школ. Как подчеркнул Собянин, таким образом удастся стабилизировать заболеваемость COVID-19 на более низком уровне.

По последним данным, в России с начала эпидемии коронавируса выявили 3 105 037 случаев заражения, свыше 55,8 тысячи человек скончались, 2,49 миллиона вылечились. За последние сутки зарегистрировали еще 27 002 заболевших COVID-19, в Москве — 5641 (более чем на 600 меньше, чем накануне). Темпы прироста снизились до 0,9 процента.

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