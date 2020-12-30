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10:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

2020 год от А до Я

Подводя традиционные итоги уходящего года, «Новости Mail.ru» собрали небольшой словарь.

В него попали главные слова, события и явления этого непростого года, которые мы решили не разбивать на привычные рубрики, а просто расположили в алфавитном порядке. Вот что из этого получилось.

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С наступающим Новым годом! Счастья и здоровья вам в наступающем 2021-м! Пусть он принесет нам всем столько же хорошего, сколько 2020-й принес плохого.

Редакция «Новостей Mail.ru»

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