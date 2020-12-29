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20:09 (мск), источник: RNS

Протодиакона Кураева лишили сана

Протодиакон Андрей Кураев лишен священного сана, такое решение принял Епархиальный церковный суд Москвы. Об этом сообщается на сайте Московской городской епархии Русской православной церкви.

Источник: РИА "Новости"

«Епархиальный церковный суд г. Москвы рассмотрел сообщения о церковных правонарушениях заштатного клирика города Москвы протодиакона Андрея Кураева и признал его подлежащим извержению из священного сана», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что 21 апреля клирик опубликовал в своем «Живом журнале» оскорбительную характеристику умершего в этот день от последствий коронавируса протоиерея Александра Агейкина. Суд установил в заявлениях протодиакона Андрея Кураева признаки хулы на Церковь. В решении суда также говорится о признаках клеветнической деятельности протодиакона, в частности, обвинениях Русской Православной Церкви в «организации раскола».

Также сообщается, что Кураев не изменил характера своей деятельности после увещеваний со стороны епархиального духовника протоиерея Георгия Бреева и членов дисциплинарной комиссии еще в 2015 году.

После этого его трижды вызывали в церковный суд. Но только в одном случае его отказ прибыть на заседание признали обоснованным уважительной причиной (состояние здоровья).

В ответ на четвертый вызов на заседание суда, запланированное на 29 декабря, Кураев направил 25 декабря по электронной почте сообщение с просьбой перенести заседание, «так как в предновогодние дни Москва намертво стоит в пробках, а на метро приехать опасно из-за пандемии». Через четыре дня протодиакон сообщил председателю епархиального суда об отказе явиться в церковный суд.

«Учитывая отказ прибыть на заседание, церковный суд счел обоснованным рассмотреть дело в заочном порядке. Решение об извержении протодиакона Андрея Кураева из сана вступит в силу в случае утверждения его правящим архиереем г. Москвы — Патриархом Московским и всея Руси, а до этого в установленный срок может быть обжаловано», — добавили в епархии.

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