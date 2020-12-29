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22:39 (мск), источник: Ведомости

Глава РФПИ ожидает введения COVID-паспортов в 2021 году

COVID-паспорта будут введены уже в 2021 году для безопасности во время путешествий. Такое мнение глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев высказал в эфире телеканала «Россия 24».

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Источник: РИА "Новости"
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«Мы, безусловно, видим, что это будет введено. Я думаю, ряд стран будут вводить это быстрее, другие — более медленно. Но, безусловно, будут и в том числе перелеты на самолетах либо по системам тестирования, либо по вакцинным паспортам», — цитирует «Интерфакс» Дмитриева.

Он объяснил это тем, что вакцинированные люди несут гораздо меньше рисков.

«Поэтому эти паспорта — это то, что сейчас развивается во многих странах. И они станут частью нашей жизни в следующем году», — подчеркнул Дмитриев.

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