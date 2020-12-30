Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С января расплатиться наличными станет сложнее Что ждет покупателей и бизнес
Фоторепортажи
30Лучшие снимки фотоагентств 2020
45Кого мы потеряли в 2020 году
05:02 (мск), источник: ТАСС

Россияне перечислили вопросы на собеседовании, повлиявшие на трудоустройство

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Порядка 28% опрошенных россиян считают, что вопросы на собеседовании, касающиеся их семейного положения, знака зодиака и внешности, повлияли на трудоустройство. Такие данные следуют из имеющихся в распоряжении ТАСС результатов опроса, который провели специалисты службы исследований hh.ru.

Источник: Агентство «Москва»

В рамках опроса 82% респондентов заявили, что на собеседовании им задавали вопросы про их семейное положение, о знаке зодиака спрашивали 9% соискателей, о внешности — 7%. Сексуальной ориентацией интересовались у 3%, а политическими взглядами — у 7%.

«28% респондентов указали, что, на их взгляд, ответы на подобные вопросы повлияли на итоговый результат собеседования. 50% так не считают, еще 22% затруднились с ответом», — говорится в материалах.

Читайте также
Трудная дистанция: мошенники обирают россиян под предлогом удаленки

Как следует из результатов опроса, более половины респондентов — 52% — заявили, что были приняты на работу после таких вопросов на собеседовании: выше всего эта доля в производственной сфере (63%), 27% не были приняты, 12% утверждают, что им сделали предложение о приеме на работу, но они его не приняли, еще 8% сказали, что предложения не получили, но в случае получения они бы его не приняли.

Приемлемыми вопросы о семейном положении на собеседовании считают 79% опрошенных, с ними не согласны 15% респондентов. Порядка 35% согласились с тем, что приемлемо задавать вопрос о знаке зодиака, еще 23% не против вопросов о внешности кандидата.

Для большинства опрошенных соискателей не так уж важны перечисленные качества в собственных коллегах. Так, о важности семейного положения заявили 15% респондентов, о знаке зодиака — 7%, внешности — 16%, сексуальной ориентации — 15%, политических взглядах — 9%.

Опрос проведен с 24 по 27 декабря 2020 года среди 1 641 соискателя.

Звезды сошлись: названы самые востребованные у работодателей знаки зодиака
Во время загрузки произошла ошибка.
4 октября© Ньюстюб
 Она предсказала, что в 2020 году по всему миру распространится тяжёлая болезнь, не поддающаяся известным методам лечения
Палач увидел вблизи лица декабристов и попросту упал в обморок
В России утвердили новую методику расчета МРОТ
В РФПИ рассказали о введении COVID-паспортов в 2021 году
Путин подписал закон о возвращении вытрезвителей
Инфекционист допустила рост случаев COVID-19 после Нового года
«Уснувший» медик рассказал, как получилось трогательное фото
Фотогалерея: Лучшие снимки фотоагентств 2020
Снизилась доля россиян с валютой на депозитах и в наличной форме
Новости партнеров
Мантуров объяснил, откуда у него такие богатства
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Хирург объяснил появление «шрама» на шее Путина
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко 
Авто
В США угнали «Теслу» с редкой скрипкой за миллион долларов Этот музыкальный инструмент был создан известным мастером 310 лет назад
Кино
Ивлеева повторила культовый образ Фриске из «Дневного дозора» Телеведущая перевоплотилась в ведьму Алису Донникову
Новости партнеров
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
С 1 января прибавят пенсию: список и цифры
Воры залезли в дом, где была одна девочка. Обратно выбраться им не удалось
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Дети
Три новогодних блюда, которые понравятся всем (фото) Они требуют минимальных усилий, но гарантируют эффектный результат
Новости партнеров
Мэр Москвы объявил 31 декабря выходным днем
Гарантия антител: сколько будет работать вакцина от Covid-19
Сотни тысяч новоселов: зачем нужна льготная ипотека
О каких проблемах говорит тело, если вы просыпаетесь между 3 и 5 утра
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь