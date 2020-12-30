Бразильская компания хочет провести клинические испытания «Спутника V»

05:57 (мск), источник: РИА Новости
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«Anvisa 29 декабря получила запрос на разрешение клинических испытаний третьей фазы вакцины “Спутник V”. Запрос был представлен лабораторией Uniao Quimica», — говорится в сообщении агентства.
Запрос будет проанализирован в течение 72 часов.
«Разрешение Anvisa является обязательным для исследований, направленных на регистрацию вакцины или лекарства в будущем», — подчеркивает агентство.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), компания Uniao Quimica Farmaceutica Nacional и правительство бразильского штата Парана в конце октября подали в Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии комплект документов для регистрации российской вакцины «Спутник V».
Тогда сообщалось, что в соответствии с договоренностями между РФПИ и Uniao Quimica о передаче технологий в ближайшее время будет запущено производство первых партий вакцины «Спутник V» на территории Бразилии.