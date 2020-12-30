Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Банки ограничат снятие наличных К чему готовиться клиентам
Фоторепортажи
12Большая пресс-конференция Владимира Путина
12Католики встретили Рождество
05:57 (мск), источник: РИА Новости

Бразильская компания хочет провести клинические испытания «Спутника V»

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 дек — РИА Новости. Компания Uniao Quimica, имеющая договоренность с РФПИ по производству вакцины «Спутник V» в Бразилии, подала в Национальное агентство по санитарному надзору страны Anvisa запрос на проведение клинических испытаний препарата, сообщает Anvisa.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

«Anvisa 29 декабря получила запрос на разрешение клинических испытаний третьей фазы вакцины “Спутник V”. Запрос был представлен лабораторией Uniao Quimica», — говорится в сообщении агентства.

Запрос будет проанализирован в течение 72 часов.

«Разрешение Anvisa является обязательным для исследований, направленных на регистрацию вакцины или лекарства в будущем», — подчеркивает агентство.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), компания Uniao Quimica Farmaceutica Nacional и правительство бразильского штата Парана в конце октября подали в Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии комплект документов для регистрации российской вакцины «Спутник V».

Тогда сообщалось, что в соответствии с договоренностями между РФПИ и Uniao Quimica о передаче технологий в ближайшее время будет запущено производство первых партий вакцины «Спутник V» на территории Бразилии.

 Модельер Пьер Карден скончался на 99-м году жизни
Умер исполнитель песни 'Обручальное кольцо'
Возрастное ограничение 18+
В России утвердили новую методику расчета МРОТ
Россияне оценили вопросы, которые им задавали на собеседованиях
Инфекционист допустила рост случаев COVID-19 после Нового года
«Уснувший» медик рассказал, как получилось трогательное фото
Фотогалерея: Лучшие снимки фотоагентств 2020
Снизилась доля россиян с валютой на депозитах и в наличной форме
Здоровье
Названы страны, которые первыми победят коронавирус Об этом заявила бывший главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова.
Hi-Tech
AliExpress придумал новый вид шахмат С социальной дистанцией между фигурами
Авто
В США угнали «Теслу» с редкой скрипкой за миллион долларов Этот музыкальный инструмент был создан известным мастером 310 лет назад
Новости партнеров
Общество отвернулось от Никиты Михалкова
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
Воры залезли в дом, где была одна девочка. Обратно выбраться им не удалось
Gnezdo.ru
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
Что с коленями Меган Маркл?
10 бездарных звезд, которых не любят зрители
"Воронины"... Как актеры умирали один за другим
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь