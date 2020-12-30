Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С января расплатиться наличными станет сложнее Что ждет покупателей и бизнес
Фоторепортажи
12Скончался модельер Пьер Карден
12Большая пресс-конференция Владимира Путина
07:19 (мск), источник: РИА Новости

Голикова считает, что обе российские вакцины хороши

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Российские вакцины разные, но обе — и Спутник V, и «ЭпиВакКорона» — хороши, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Татьяна Голикова.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА Новости

Минздравом РФ уже зарегистрированы две российские вакцины — первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, созданная НИЦЭМ имени Гамалеи, — «Спутник V» и разработка центра «Вектор» Роспотребнадзора, вакцина «ЭпиВакКорона».

Поставки обеих вакцин в регионы для проведения прививочной кампании уже начались.

«“Спутник”, может быть, чуть-чуть реактогеннее, чем векторовская, новосибирская вакцина, но ни при той, ни при другой нет каких-то серьезных побочных эффектов. Она достаточно хорошо работает — и та, и другая. Они абсолютно разные — одна векторная на основе аденовируса, другая пептидная, сделанная из трех составных частей генома коронавируса, которые наиболее устойчивы к мутации. Она вырабатывает гуморальный ответ», — сказала Голикова.

По ее словам, у российских вакцин пока нет никакого отрицательного фидбэка по их применению.

Попова: отечественные вакцины эффективны против нового штамма коронавируса
Во время загрузки произошла ошибка.
24 декабря© Ньюстюб
 Модельер Пьер Карден скончался на 99-м году жизни
Умер исполнитель песни 'Обручальное кольцо'
Возрастное ограничение 18+
В России утвердили новую методику расчета МРОТ
В Бразилии подали запрос на клинические испытания «Спутника V»
Россияне оценили вопросы, которые им задавали на собеседованиях
Инфекционист допустила рост случаев COVID-19 после Нового года
«Уснувший» медик рассказал, как получилось трогательное фото
Фотогалерея: Лучшие снимки фотоагентств 2020
Снизилась доля россиян с валютой на депозитах и в наличной форме
Новости партнеров
Мантуров объяснил, откуда у него такие богатства
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Хирург объяснил появление «шрама» на шее Путина
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко 
Горячие темы на Авто
А будет ли праздником Новый год? 721
Выдайте меня замуж. 548
Праздник будет 301
Простите меня , это я разбудил вулкан ..))) 169
Новости партнеров
Каждый Новый год глава России исполняет детские мечты – о чем его просят
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Дети
Три новогодних блюда, которые понравятся всем (фото) Они требуют минимальных усилий, но гарантируют эффектный результат
Леди
Полина Гагарина развелась с Дмитрием Исхаковым Их брак продлился 6 лет
Новости партнеров
О каких проблемах говорит тело, если вы просыпаетесь между 3 и 5 утра
Воры залезли в дом, где была одна девочка. Обратно выбраться им не удалось
Мальчик хулиганил в вагоне метро. Реакция пассажира была молниеносной
Кто спас двух девочек, на которых напали восемь мужчин
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь