07:19 (мск), источник: РИА Новости
Голикова считает, что обе российские вакцины хороши
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Российские вакцины разные, но обе — и Спутник V, и «ЭпиВакКорона» — хороши, заявила в интервью РИА Новости
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Минздравом РФ уже зарегистрированы две российские вакцины — первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, созданная НИЦЭМ имени Гамалеи, — «Спутник V» и разработка центра «Вектор» Роспотребнадзора, вакцина «ЭпиВакКорона».
Поставки обеих вакцин в регионы для проведения прививочной кампании уже начались.
«“Спутник”, может быть,
По ее словам, у российских вакцин пока нет никакого отрицательного фидбэка по их применению.